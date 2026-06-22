Balıkesir'de başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında, 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca Balıkesir genelinde gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Törende, Türkçenin zenginliğini keşfeden, dil bilincini güçlendiren ve yarışmalarda üstün başarı gösteren öğrenciler ödüllerini aldı. Öğrencilerin başarılarının gurur kaynağı olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Selahattin Kal, Dilimizin Zenginlikleri Projesi'nin genç nesillerin ana diline olan ilgisini artırdığını, kültürel değerlerin yaşatılmasına ve dil bilincinin güçlenmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Programda dereceye giren öğrencilerle birlikte, onların başarı yolculuklarında rehberlik eden danışman öğretmenler ve desteklerini esirgemeyen aileler de tebrik edildi. Öğrencilerin ortaya koyduğu başarıların arkasında büyük bir emek ve özverinin bulunduğu vurgulandı.

Öte yandan, yıl boyunca gerçekleştirilen yarışmaları titizlikle değerlendirerek sürece katkı sunan komisyon üyesi öğretmenlere de teşekkür belgeleri takdim edildi. Eğitimin her aşamasında fedakarca görev yapan öğretmenlerin emeklerinin, öğrencilerin başarılarında önemli bir paya sahip olduğu belirtildi.

Türkçenin doğru, etkili ve zengin kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan Dilimizin Zenginlikleri Projesi kapsamında yürütülen çalışmaların önümüzdeki dönemlerde de aynı kararlılıkla sürdürüleceği ifade edilirken, dereceye giren tüm öğrencileri, danışman öğretmenleri ve aileleri bir kez daha tebrik edildi.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törene İl Milli Eğitim Müdürü Selahattin Kal ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Uras katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı