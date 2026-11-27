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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen TÜBİTAK Bilim Söyleşileri'nde öğrencilerle buluşan Prof. Dr. Sezgin Bakırdere, kimya biliminin analitik düşünme becerisinin gelişimindeki rolünü anlattı. Bakırdere, bilimsel araştırmalarda merak etmenin, doğru sorular sormanın ve verileri sorgulamanın önemine dikkat çekti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde TÜBİTAK Bilim Söyleşileri kapsamında düzenlenen programda Prof. Dr. Sezgin Bakırdere, lise ve üniversite öğrencileriyle bir araya gelerek analitik düşünmenin önemini anlattı.

Bilim Yunusemre ev sahipliğinde, Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı bünyesindeki İsmail Hakkı Tonguç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen söyleşi, "Kimya: Analitik Düşünme Sanatı" başlığıyla düzenlendi. Kimya ve bilimsel araştırmalara ilgi duyan öğrencilerin katıldığı programda Prof. Dr. Bakırdere, kimyanın yalnızca maddelerin yapısını ve özelliklerini inceleyen bir bilim dalı olmadığını, aynı zamanda analitik düşünme becerisini geliştiren önemli bir alan olduğunu ifade etti.

Kimyanın gözlem yapma, verileri doğru değerlendirme, neden-sonuç ilişkisi kurma ve karşılaşılan problemlere bilimsel çözümler üretme becerilerini geliştirdiğini belirten Bakırdere, analitik düşünmenin bilimsel araştırmaların temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekti.

Bilimsel sonuçlara ulaşırken doğru sorular sormanın, elde edilen verileri sorgulamanın ve kanıtlar doğrultusunda değerlendirme yapmanın önemini vurgulayan Bakırdere, bilimsel gelişmelerin temelinde merak ve sorgulama kültürünün bulunduğunu dile getirdi.

Öğrencilerin araştırmaya yönelmelerinin ve olaylara farklı açılardan bakabilmelerinin önemine de değinen Bakırdere, söyleşide katılımcıların sorularını yanıtladı. Program, öğrencilerin bilimsel konular üzerine merak ettiklerini doğrudan uzmanına sorma fırsatı bulmasıyla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı