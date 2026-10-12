Haberler

Bakan Yardımcısı Ökten, Çorum’da eğitim yöneticileriyle buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Yardımcısı Ökten, Çorum’da eğitim yöneticileriyle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten, Çorum’da düzenlenen "İmam Hatip Okulları İl Değerlendirme Toplantısı"na katılarak eğitim yöneticileri ve okul müdürleriyle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten, Çorum'da düzenlenen "İmam Hatip Okulları İl Değerlendirme Toplantısı"na katılarak eğitim yöneticileri ve okul müdürleriyle bir araya geldi.

Çorum'da, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen "İmam Hatip Okulları İl Değerlendirme Toplantısı", Şehit Osman Aslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi. Program kapsamında Çorum'a gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten ve Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, okul girişinde derece elde eden öğrenciler tarafından karşılandı. Karşılama töreninde Şehit Mustafa Solak Anadolu İmam Hatip Lisesi Spor Bölümü'nün şampiyon sporcuları ile Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin Musiki Bölümü Türkiye birincisi öğrencileri hazır bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda konuşan Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda din öğretiminde niteliğin artırılması hedefinden bahsetti. Akademik başarının ahlaki olgunluk ve değer bilinciyle bütünleştirilmesine vurgu yapan İşleyen, inanç ve medeniyet değerlerini özümsemiş, şahsiyet sahibi nesiller yetiştirmenin öncelikli gayeleri olduğunu ifade ederek okullarda güvenli ve huzurlu eğitim ortamlarının güçlendirilmesine yönelik yürütülen çalışmaları aktardı.

Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten ise imam hatip okullarının tarih, birikimine ve öğrencilerin yetişme sürecine sunduğu katkılara değindi. Milli Eğitim Bakanlığı ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projelerin sahada karşılık bulmasının önemini vurgulayan Ökten, bu çalışmaların bütün okullarda düzenli ve etkili biçimde uygulanması gerektiğini belirtti. Projelerin uygulama süreçlerinin yakından takip edileceğini ifade eden Ökten, akademik başarıyı ahlaki olgunluk ve değer bilinciyle bütünleştiren bir eğitim anlayışının önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 38 sitede yayınlandı.
14 yaşındaki Murat’ın ölümünde kan donduran detay: Zanlı, yapay zekaya silah ve ceza soruları sormuş

Murat'ın ölümünde kan donduran detay: Yapay zekaya silahları sormuş
Toroslar'da üretilen keçiboynuzu pekmezine yoğun talep

1800 metrede üretiyor! Siparişlere yetişemiyor
Kocaeli'de eski eşini bacağından bıçaklayan şüpheli yakalandı

Eski eşini bıçaklayıp kaçtı! Saklandığı yerde yakalandı
Rusya, Zelenski'nin 60 günlük ateşkes teklifini reddetti

Teklif Zelenski'den geldi, Rusya kapıdan çevirdi! Bakın gerekçe neymiş
11 kişinin can verdiği faciada kurtuldu, şoförün ölümcül hatasını anlattı

11 kişinin öldüğü faciada kurtuldu, şoförün ölümcül hatasını anlattı
Muhteşem Yüzyıl'ın küçük Şehzade Mustafa'sı büyüdü! Son hali şaşırttı

Küçük Şehzade Mustafa büyüdü! Son halini görenler şaşırıyor
Hansi Flick'ten Galatasaray'ın yeni transferi Batrakov'a Barcelona yanıtı!

Galatasaray'ın yıldızı Barça yolcusu mu? Flick'ten övgü dolu sözler
Polisle çatışan firari şüpheli kendi silahıyla yaşamına son verdi

Önce polisle çatıştı, sonra kendi yaşamına son verdi
41 yıldır yasaktı! Futbol tribünlerinde yeni dönem gündemde

41 yıldır yasaktı! Tribünlerde tarihi değişiklik kapıda
'Yenidoğan Çetesi' davasında yeni üye hakim dosyadan çekildi, yerine atama yapıldı

Üye hakim bu davaya dayanamadı, dosyadan çekildi