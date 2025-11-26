Haberler

Bakan Tekin, şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı: Bizde neden olmasın?

Güncelleme:
12 yıllık zorunlu eğitim tartışmalarında asıl meselenin "sürenin değil, eğitimi tamamlama yaşının" olduğunu ifade eden Bakan Tekin, gençlerin 26 yaşında hayata atılmasının yeniden düşünülmesi gerektiğini belirtti. Zorunlu eğitim süresine ilişkin 4+4+3+1 ve 4+4+2+2 gibi modellerin masada olduğunu, ancak hazırlık ve tedbirler tamamlanmadan hiçbir değişikliğe gidilmeyeceğini vurguladı.

  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, zorunlu eğitimde odaklanılması gereken noktanın öğrencinin mezun olduğu yaş olduğunu belirtti.
  • Zorunlu eğitim süresine ilişkin çalışmalar devam ediyor ve acele edilmeden adım atılacak.
  • Türkiye'de zorunlu eğitimin bitiş yaşının yeniden ele alınması tartışılıyor, İngiltere gibi ülkelerde 16 yaşında üniversiteye gidilebildiği örnek gösterildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir süredir tartışılan 12 yıllık zorunlu eğitim konusunda, asıl odaklanılması gereken noktanın "eğitimin süresi değil, öğrencinin mezun olduğu yaş" olduğunu söyledi. Tekin, zorunlu eğitim süresine ilişkin çalışmaların rafa kalkmadığını, ancak acele edilmeden, tüm etkileri hesaplanarak adım atılacağını vurguladı.

"20 YIL ÖNCESİNİN EĞİTİM SÜRELERİYLE..."

Tekin, günümüzde bilgiye erişimin çok hızlandığını hatırlatarak, 20 yıl öncesinin öğretim süreleriyle bugünün aynı olamayacağını belirtti. Televizyon, internet, sosyal medya ve yapay zeka gibi araçlarla çocukların "hazır bulunuşluk" düzeyinin yükseldiğini ifade eden Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin bitiş yaşına da dikkat çekti.

"GENÇLER 26 YAŞINDA HAYATA ATILIYOR"

Bakan, bir gencin 18–19 yaşında liseyi bitirdiğini, bir yıl sınava hazırlanıp üniversiteyi kazandığında 20 yaşına geldiğini, lisans eğitimini tamamlayıp işe başladığında ise ortalama 26 yaşında hayata atıldığını belirterek "Gizli işsizlik gibi başlıklarla birlikte bunu tartışmak, konuşmak lazım" dedi.

"İNGİLTERE'DE VAR, BİZDE NİYE OLMASIN?"

Yusuf Tekin, dünyada da zorunlu eğitim süresi ve mezuniyet yaşının yoğun biçimde tartışıldığını, Türkiye'nin de bu tartışmalara kayıtsız kalamayacağını söyledi. Bazı ülkelerde öğrencilerin 16 yaşında üst düzey üniversitelere gidebildiğini hatırlatan Tekin, "Niye İngiltere'de 16 yaşında çocuk Harvard'a, Oxford'a gidiyor da bizim çocuğumuz niye üniversiteye gitmesin? Çocuk kendisine tanımlanan eğitimi daha erken sürede alabiliyorsa, bu hakkı verebilmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"4+4+3+1 VE 4+4+2+2 MODELLERİ MASADA AMA..."

Bakan Tekin, zorunlu eğitim süresine ilişkin "iyileştirme" veya yeni model çalışmalarının rafa kaldırılmadığını, ancak her adımın eğitim sistemini doğrudan etkileyeceği için ayrıntılı hazırlık yapılması gerektiğini vurguladı. Kamuoyunda tartışılan 4+4+3+1 veya 4+4+2+2 modellerine atıf yapan Tekin, iki yıllık zorunlu lise döneminde akademik eğitime devam edecek öğrencilere nasıl karar verileceği, mesleki ve diğer lise türlerinin altyapısının nasıl hazırlanacağı, öğretmen normları ve kız çocuklarının okullaşma oranı gibi başlıkların birlikte ele alınması gerektiğini söyledi. "Tedbir almadan, hazırlık yapmadan herhangi bir değişikliğe gitmeyiz" diyen Tekin, bu sürecin aceleye getirilmeyeceğini belirtti.

"YARIN UYGULANACAK GİBİ BİR DURUM YOK"

Nihai kararın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından verileceğini hatırlatan Tekin, "Bugün karar alıyoruz, yarın uygulanacak gibi bir durum yok" diyerek geçiş sürecinin zamana yayılacağını vurguladı.

"BİLGİYİ AZALTMAK DEĞİL, YAŞI YENİDEN DÜŞÜNMEK"

Milli Eğitim Bakanı, tartışmanın "süreyi kısaltalım, müfredatı hafifletelim" şeklinde algılanmaması gerektiğini vurguladı. Buradaki meselenin, öğrencinin alacağı eğitimin kalitesini düşürmeden, zorunlu eğitimi tamamlama yaşını yeniden ele almak olduğunun altını çizdi. Tekin, "Biz süre konusunda tartışalım, kamuoyunu dinleyelim derken, verdiğimiz bilgileri ya da çocuğa kazandırdığımız becerileri azaltalım demiyoruz" ifadesini kullandı.

ARA TATİL ÇIKIŞI

Velilerden ara tatilin kaldırılmasına ilişkin talep aldıklarını belirten Tekin, ''Çalışan anne ve babalar sorun yaşıyor. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Öğretmenlerimiz çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor diyor. Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıTunahan Özbay:

Lise zorunlu eğitim olmaktan çıkmalı o yaşlarda okumaya yüzü olmayan öğrenciler çeşitli sanat dallarına yönlendirilmeli mesela o yaşlarda sanayiye çalışmaya gitmeyen bir genç bidaha gidemez alışamaz ara tatiller kaldırılmalı onun yerine haziran başında yaz tatili başlamalıdır özel okulların çoğu kapatılmalıdır eğitimde eşitlik adalet sağlanması için gereklidir

Yorum Beğen47
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Kendi cocuklarini kendi yonettigi okula gondermeyip yurtdisinda okutan bakanlarimiza selam olsun. (Trollerin cocuklarida dolmuş beklesin)

Yorum Beğen41
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmrah Cınar:

tabi tabi deneye deneye acelemiz yok. 4. 4. 2 veya 3. 5. 2. tek forvet hepsini deneriz.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Ispir:

2015 yılından beri defalarca cimere yazdım. okullarda çocuklarımıza çok fazla konuda bilgi veriyoruz ve bu bilgilerin çoğu ne günlük hayattaişlerine yarıyor nede okul hayatlarında. bence gereksiz bilgiyi yüklemektense hayatlarında gerekli bilgileri vermeliyiz. sade bir müfredatla ilk olkul okul öncesi dahil 3 yıl. ortaokul yabancı dil hazırlık dahil 3 yıl ve lise isteğe bağlı yabancı dil hazırlık hahil 3 yıl olmalı. 7 yaşında okula başlayan çocuk en geç 16 yaşında mezun olmalı.

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıekrem celebi :

Şu yurt dışı örnekleri vermeyin komık oluyor.onların egıtımı ile bizim egıtım sistemimiz aynımı.hazine bakanı var ekonomıyı asgeri ucretı kıyaslarlen endonezyayı örnek vermişti.garibim kafasını sokmuş kuma arkasında tayyıp babası tayyıp ne derse onu dıyor.bılmıyorkı Endonezya'da asgerı ücret az olsa bile ev,araba,beyaz esya çok ucuz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
