Bakan Tekin, şimdi de eğitimde yaş olayını tartışmaya açtı: Bizde neden olmasın?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir süredir tartışılan 12 yıllık zorunlu eğitim konusunda, asıl odaklanılması gereken noktanın "eğitimin süresi değil, öğrencinin mezun olduğu yaş" olduğunu söyledi. Tekin, zorunlu eğitim süresine ilişkin çalışmaların rafa kalkmadığını, ancak acele edilmeden, tüm etkileri hesaplanarak adım atılacağını vurguladı.

"20 YIL ÖNCESİNİN EĞİTİM SÜRELERİYLE..."

Tekin, günümüzde bilgiye erişimin çok hızlandığını hatırlatarak, 20 yıl öncesinin öğretim süreleriyle bugünün aynı olamayacağını belirtti. Televizyon, internet, sosyal medya ve yapay zeka gibi araçlarla çocukların "hazır bulunuşluk" düzeyinin yükseldiğini ifade eden Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimin bitiş yaşına da dikkat çekti.

"GENÇLER 26 YAŞINDA HAYATA ATILIYOR"

Bakan, bir gencin 18–19 yaşında liseyi bitirdiğini, bir yıl sınava hazırlanıp üniversiteyi kazandığında 20 yaşına geldiğini, lisans eğitimini tamamlayıp işe başladığında ise ortalama 26 yaşında hayata atıldığını belirterek "Gizli işsizlik gibi başlıklarla birlikte bunu tartışmak, konuşmak lazım" dedi.

"İNGİLTERE'DE VAR, BİZDE NİYE OLMASIN?"

Yusuf Tekin, dünyada da zorunlu eğitim süresi ve mezuniyet yaşının yoğun biçimde tartışıldığını, Türkiye'nin de bu tartışmalara kayıtsız kalamayacağını söyledi. Bazı ülkelerde öğrencilerin 16 yaşında üst düzey üniversitelere gidebildiğini hatırlatan Tekin, "Niye İngiltere'de 16 yaşında çocuk Harvard'a, Oxford'a gidiyor da bizim çocuğumuz niye üniversiteye gitmesin? Çocuk kendisine tanımlanan eğitimi daha erken sürede alabiliyorsa, bu hakkı verebilmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"4+4+3+1 VE 4+4+2+2 MODELLERİ MASADA AMA..."

Bakan Tekin, zorunlu eğitim süresine ilişkin "iyileştirme" veya yeni model çalışmalarının rafa kaldırılmadığını, ancak her adımın eğitim sistemini doğrudan etkileyeceği için ayrıntılı hazırlık yapılması gerektiğini vurguladı. Kamuoyunda tartışılan 4+4+3+1 veya 4+4+2+2 modellerine atıf yapan Tekin, iki yıllık zorunlu lise döneminde akademik eğitime devam edecek öğrencilere nasıl karar verileceği, mesleki ve diğer lise türlerinin altyapısının nasıl hazırlanacağı, öğretmen normları ve kız çocuklarının okullaşma oranı gibi başlıkların birlikte ele alınması gerektiğini söyledi. "Tedbir almadan, hazırlık yapmadan herhangi bir değişikliğe gitmeyiz" diyen Tekin, bu sürecin aceleye getirilmeyeceğini belirtti.

"YARIN UYGULANACAK GİBİ BİR DURUM YOK"

Nihai kararın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından verileceğini hatırlatan Tekin, "Bugün karar alıyoruz, yarın uygulanacak gibi bir durum yok" diyerek geçiş sürecinin zamana yayılacağını vurguladı.

"BİLGİYİ AZALTMAK DEĞİL, YAŞI YENİDEN DÜŞÜNMEK"

Milli Eğitim Bakanı, tartışmanın "süreyi kısaltalım, müfredatı hafifletelim" şeklinde algılanmaması gerektiğini vurguladı. Buradaki meselenin, öğrencinin alacağı eğitimin kalitesini düşürmeden, zorunlu eğitimi tamamlama yaşını yeniden ele almak olduğunun altını çizdi. Tekin, "Biz süre konusunda tartışalım, kamuoyunu dinleyelim derken, verdiğimiz bilgileri ya da çocuğa kazandırdığımız becerileri azaltalım demiyoruz" ifadesini kullandı.

ARA TATİL ÇIKIŞI

Velilerden ara tatilin kaldırılmasına ilişkin talep aldıklarını belirten Tekin, ''Çalışan anne ve babalar sorun yaşıyor. Çocuk tatil sonrasında tekrar okula gitmek istemiyor. Öğretmenlerimiz çocuğun okula adaptasyonu zor oluyor diyor. Bu konuda iki yıldır analiz yapıyoruz. Bu yıl da yapacağız. Ondan sonra değerlendireceğiz.'' ifadelerini kullandı.