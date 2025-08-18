Bakan Tekin: Öğretmen Başına Düşen Öğrenci Sayısı 16-18 Bandında

'ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYISI 16-18 BANDINDA'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kızılcahamam ilçesindeki başka bir otelde düzenlenen 'Yurtdışı Teşkilatında Görevlendirilecek Öğretmen ve Okutman Bilgilendirme Toplantısı'na da katıldı. Bakan Tekin, Türkiye'nin özellikle son 20 yılda eğitim öğretim göstergeleri açısından devrim niteliğinde işler yaptığını belirterek, "20 yıl önceki Türkiye ile şimdiki Türkiye'yi karşılaştırdığımızda derslik başına düşen öğrenci sayısı, kademeler arası farklılaşmakla beraber 20'li rakamlarda. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı yine kademeler arasında farklılaşmakla beraber 16-18 bandında. 650 bin dersliğimizin tamamı internet erişim hizmetine kavuşturulmuş durumda. Dersliklerimizin tamamında etkileşimli tahta var. Bunu da Türkiye'deki siyasi muhalefet takdir etme yetisinden mahrum olduğu için onların eleştirilerini UNDP'nin raporlarından cevaplamak istiyorum. UNDP, 'Dünyada neredeyse bütün dersliklerinde etkileşimli tahta bulunan tek ülke Türkiye' diyor" diye konuştu.

'AVRUPA'DA MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİNDE EN İYİ ÜLKEYİZ'

Bakan Tekin, yurt dışındaki Türk okullarının ve bu okulların karşı karşıya bulunduğu problemleri çözmek adına çok önemli adımlar attıklarını işaret ederek, "Sizler şimdi yurt dışına gitmek üzere yurt dışında bayrağımızı, ülkemizi, milletimizi temsil etmek üzere gideceksiniz. Size şunu rahatlıkla söyleyebilirim; hangi ülkeye giderseniz gidin, gittiğinizde gururla 'Bizim ülkemiz buradan çok daha iyi' diyebileceğiniz bir eğitim öğretim ortamı var Türkiye'de. Bunu göğsünüzü gere gere her ortamda söyleyebilirsiniz. Ben değil, isterseniz 2024 yılı aralık ayındaki TIMSS skorları söylesin. Avrupa'da matematik ve fen bilimlerinde en iyi ülkeyiz. Bunu biz siyasetçiler kendi başarımız olarak göstermiyoruz arkadaşlar. Bizim üstümüze düşen şey Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu işi yapacak sizlere alan oluşturmak" dedi.

'YURT DIŞINDA 452 OKULUMUZ VAR'

Bakan Tekin, Türkiye Maarif Vakfı'nın, yurt dışında Türk bayrağını dalgalandırdığını belirterek, "56 ülkede yaklaşık 70 bin öğrenciye bizim okullarımız dışında eğitim veriyor. Şu anda yurt dışında 452 tane okulumuz var ve yaklaşık 10 bine yakın personelimiz var. Almanya'dan Senegal'e, Romanya'dan Kongo'ya, Fransa'ya, Etiyopya'ya kadar dünyanın 56 farklı ülkesinde bizim bayrağımızı dalgalandıran, bizim adımıza, oradaki insanlara, oradaki çocuklara eğitim öğretim hizmeti sunan okullarımız var, kurumlarımız var" diye konuştu.

5 gün sürecek programda, yurt dışında görevlendirilecek okutman ve öğretmen seçme sınavında başarılı olan 537 öğretmen ve okutmandan 262 öğretmen/okutman uyum eğitimine alındı.