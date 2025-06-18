Bakan Tekin'in katıldığı etkinliğe öğretmenin sözleri damga vurdu: Çıldıracak gibi oluyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara Altındağ'da bulunan Şehit Onur Doğan İlkokulu'nda düzenlenen dönem sonu etkinliğine katıldı. Öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya gelen Bakan Tekin, eğitim sürecini değerlendirirken, çocukların sadece akademik değil sosyal yönden de gelişmesini önemsediklerini vurguladı.

"ROBOT DEĞİL, ÇOCUK YETİŞTİRİYORUZ"

Konuşmasında çocukların yalnızca akademik başarıya değil, arkadaşlık ve oyunla gelişimlerine de odaklandıklarını belirten Tekin, "Çocuklarımızın hem çocukluklarını yaşamalarını hem de öğrendiklerini günlük hayatta kullanabilmelerini istiyoruz. Robot değil, çocuk yetiştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"ÇILDIRACAK GİBİ OLUYORUZ"

Etkinlikte söz alan öğretmenlerden birinin kullandığı ifadeler dikkat çekti. "Bizi takip edip kalp atıyorsunuz, biz okulda çıldıracak gibi oluyoruz" diyen öğretmen, "Bizim için ünlüsünüz siz. Gerçekten iyi ki varsınız. Böyle güzel etkinliklerle okulu sevdirmemize, bizlere bu tarz planlarla yön çizmenize müteşekkiriz. 'Şu yapılacak' denildiğinde arkamızda sizi hissetmek bizi yüreklendiriyor. Her şey için çok teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.