Bakan Tekin: Dünyada imam hatip tarzında bir model yok

Gaziantep'te düzenlenen 22. İmam Hatip Kurultayında konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, imam hatip okullarının dünyada eşi benzeri olmayan bir model olduğunu belirterek, bu okulları uluslararası bir marka haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen İmam Hatip Kurultaylarının 22'ncisi Gaziantep'te gerçekleştirildi. İmam hatip camiasını bir araya getiren kurultay geniş katılımla yapıldı.

AÇILIŞI BAKAN TEKİN YAPTI

Kurultayın açılış konuşmasını Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin gerçekleştirdi. Programa ayrıca TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve Avukat Mustafa Doğan İnal da katıldı.

"DÜNYADA İMAM HATİP TARZINDA BİR MODEL YOK"

İmam hatip okullarının hem pozitif bilimlerin hem de dini ilimlerin birlikte öğretildiği dünyadaki tek model olduğuna dikkat çeken Bakan Tekin, "Türkiye'de imam hatip mücadelesini ve imam hatiplerin varlığını, Türkiye'de demokratik siyasal yaşamın bir göstergesi olarak kabul ediyorum. Dünyada imam hatip tarzında bir model yok. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde böyle bir örnek yok. Bu mirası neden bir dünya markası haline getirmiyoruz. Dünyanın değişik ülkelerinde, dini eğitim vermek isteyen imam hatibi, hem pozitif hem de dini ilimlerin birlikte öğretildiği bir uluslararası marka yapabiliriz. Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzle birlikte, imam hatip okullarını uluslararası bir marka haline dönüştürmek için bir yolculuğa çıktık" dedi.

ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİ KISALIYOR

Bakan Tekin, dün de konuk olduğu programda 12 yıllık zorunlu eğitim süresine ilişkin önemli bir açıklama yaparak, "12 yıllık zorunlu eğitimin azaltılmasının doğru olacağına yönelik bir kamuoyu oluştu, revizyon yapmayı planlıyoruz. Hükümet olarak bir karar almak durumundayız. O kararı aldığımızda paylaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıc8648yss8p:

haklısın cahilleştirme modeli insanları

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Ah ulan CEHAPE hep sizin yüzünüzden. Getirdiniz zamanında 12 yıllık eğitimi şimdi bunlar sizin yaptığınız hataları düzeltmeye çalışıyorlar

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY:

DİNİ EĞİTİMİ EVDE AİLELER İSTERSE VERSİN. AMA DİNİ OKULLARIN DIŞINDA TUTALIM. OKULLAR BİLİM ÖĞRENME YERİDİR.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıa.alkan25:

sesli ?? bu bakan ne yiyip ne içip çıkıyor meydana

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMesut Yalçın:

tabi ki olmaz. hangi ülke fakir, cahil, ideolojik ve biatçılık üzerine halkını geliştirmek ister ki?

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
