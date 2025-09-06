Bakan Tekin: Dünyada imam hatip tarzında bir model yok

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen İmam Hatip Kurultaylarının 22'ncisi Gaziantep'te gerçekleştirildi. İmam hatip camiasını bir araya getiren kurultay geniş katılımla yapıldı.

AÇILIŞI BAKAN TEKİN YAPTI

Kurultayın açılış konuşmasını Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin gerçekleştirdi. Programa ayrıca TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve Avukat Mustafa Doğan İnal da katıldı.

"DÜNYADA İMAM HATİP TARZINDA BİR MODEL YOK"

İmam hatip okullarının hem pozitif bilimlerin hem de dini ilimlerin birlikte öğretildiği dünyadaki tek model olduğuna dikkat çeken Bakan Tekin, "Türkiye'de imam hatip mücadelesini ve imam hatiplerin varlığını, Türkiye'de demokratik siyasal yaşamın bir göstergesi olarak kabul ediyorum. Dünyada imam hatip tarzında bir model yok. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde böyle bir örnek yok. Bu mirası neden bir dünya markası haline getirmiyoruz. Dünyanın değişik ülkelerinde, dini eğitim vermek isteyen imam hatibi, hem pozitif hem de dini ilimlerin birlikte öğretildiği bir uluslararası marka yapabiliriz. Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzle birlikte, imam hatip okullarını uluslararası bir marka haline dönüştürmek için bir yolculuğa çıktık" dedi.

ZORUNLU EĞİTİM SÜRESİ KISALIYOR

Bakan Tekin, dün de konuk olduğu programda 12 yıllık zorunlu eğitim süresine ilişkin önemli bir açıklama yaparak, "12 yıllık zorunlu eğitimin azaltılmasının doğru olacağına yönelik bir kamuoyu oluştu, revizyon yapmayı planlıyoruz. Hükümet olarak bir karar almak durumundayız. O kararı aldığımızda paylaşacağız" ifadelerini kullanmıştı.