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Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü, 'Bizim Gök Kubbemiz' için EBYÜ’yü ziyaret etti

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Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü, 'Bizim Gök Kubbemiz' için EBYÜ’yü ziyaret etti
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İstanbul Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Karabulut ve heyeti, 'Bizim Gök Kubbemiz' Projesi kapsamında EBYÜ’yü ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız görüşmede proje çalışmalarını ve iş birliği imkanlarını değerlendirdi, ziyaretten memnuniyet duydu.

İstanbul Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Karabulut ve beraberindeki heyet, "Bizim Gök Kubbemiz" Projesi kapsamında Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ile bir araya gelen Karabulut ve beraberindeki heyetle, proje kapsamında yürütülen çalışmalar ile üniversite ve eğitim kurumları arasındaki iş birliği imkanları değerlendirildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında İstanbul ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki eğitim kurumları arasında çeşitli iş birlikleri ve karşılıklı ziyaretler gerçekleştiriliyor.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Kuyrukluyıldız, Karabulut ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dilek ve temennilerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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