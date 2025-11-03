Bağcılar Belediyesi'nden Teknoloji Kampı Etkinliği

BAĞCILAR Belediyesi Teknoloji Kampı'nda 6'ncı 7'nci ve 8'inci sınıf öğrencileri için etkinlik düzenlendi. Çocuklar, kamp ateşi etrafında sosyalleşirken ileri teknoloji ekipmanlarıyla da atölye çalışmaları yaptı. Kampın takım olma kültürünü güçlendirdiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Çocuklar doğada vakit geçirirken aynı zamanda fikirlerini geleceğe taşıma imkanı buldu" dedi.

Bağcılar Belediyesi, Bilgi Evi Robotik Kodlama Atölyesi öğrencilerinin derslerde öğrendikleri teorik bilgileri ve teknolojik yeteneklerini, alışılmışın dışında, atölye ortamı dışında deneyimlemelerine fırsatı sunmak amacıyla Teknoloji Kampı düzenledi.

ATEŞ BAŞINDA SOHBET ETTİLER

Hasan Nail Canat Bilgi Evi Bahçesi'nde akşam gerçekleştirilen etkinliğe; Bilgi Evleri Robotik Kodlama Atölyesi 6'ncı 7'nci ve 8'inci sınıf öğrencilerinden oluşan 60 kişilik öğrenci grubu katıldı. Kamp ateşinin etrafında toplanan katılımcılar, yemeklerini yedikten sonra sohbet etiler. Ardından da geleneksel oyunlar oynadı ve müzik eşliğinde eğlendi.

ATÖLYE ÇALIŞMASI YAPTILAR

İlerleyen dakikalarda öğrenciler, dönüşümlü olarak teknoloji istasyonlarını ziyaret etti. Öğrenciler buralarda VR gözlük, drone, uçuş simülatörü ve 3D yazıcı gibi ileri teknoloji ekipmanlarla atölye çalışmaları yaptı. Atölyelerdeki uygulamalar sayesinde öğrencilerin hem takım çalışması ve problem çözme becerilerini geliştirmeleri sağlandı.

'ÖĞRENCİLERİN TAKIM OLMA KÜLTÜRÜ GÜÇLENDİ'

Teknoloji kampının önemine vurgu yapan Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptık. Doğayla iç içe yapılan bu kampta öğrencilerimiz takım olma kültürünü güçlendirdi. Ayrıca çocuklar doğada vakit geçirirken aynı zamanda fikirlerini geleceğe taşıma imkanı buldu. Bu kamplardan çıkacak fikri, güçlü bir gelecek inşa etme yolunda önemli bir adım olacak. Bu ve benzeri kamplarımızı sürdüreceğiz" dedi.