Üniversite hayali 1 dakika ile kapıda son buldu

Isparta'da YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'ye 1 dakika geç kalan öğrenci, polis ekiplerine bir süre dil dökmesine rağmen sınav salonuna alınmadı. Nefes nefese ve gözyaşları içinde annesinin yanına giden öğrenciyi annesi teselli etti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), Isparta'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Üniversite hayali kuran binlerce öğrenci sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine akın etti. Saat 10.00 itibarıyla sınav binalarının kapıları kapatılırken, bazı adaylar son dakikalarda içeri girebilmek için zamanla yarıştı. Ancak sınava saat 10.01'de koşarak gelen bir öğrenci için hayaller kapıda kaldı. Nefes nefese sınav merkezine ulaşan öğrenci, polis ekiplerine içeri alınabilmek için bir süre dil döktü. Kurallar gereği sınav binasına alınmayan öğrenci, büyük üzüntü yaşadı.

Annesi elinden tutup teselli etti

Sınava giremeyeceğini öğrenen öğrenci, gözyaşları içinde annesinin yanına gitti. Üzgün olduğu gözlenen öğrenciyi annesi teselli etmeye çalıştı. Bir süre kızıyla konuşan anne, daha sonra elinden tutarak sınav merkezinden ayrıldı. O anlar çevrede bulunan vatandaşları da duygulandırdı.

Öğrenciler içeride, aileler dışarıda ter döktü

Sınava giren öğrenciler içeride gelecekleri için ter dökerken, aileleri ise okul bahçelerinde ve çevresinde heyecanlı bekleyişlerini sürdürdü. Bazı velilerin Kur'an-ı Kerim okuyarak dua ettiği, bazılarının ise ellerini semaya açarak çocuklarının başarılı olması için niyazda bulunduğu görüldü. Öte yandan, sınavların huzur ve güven ortamında gerçekleştirilebilmesi amacıyla il genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri sınav merkezleri çevresinde görev yaparken, vatandaşlar da sınav süresince sessizliğin korunmasına özen gösterdi.

21 bin 762 öğrenci üniversite hayali için ter döktü

Isparta merkez ile Yalvaç ilçesinde bulunan toplam 60 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavlarda 21 bin 762 öğrenci üniversite hayaline bir adım daha yaklaşabilmek için ter döktü. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı