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Aydın'da yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2025'te yüzde 2 oldu

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Aydın'da yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2025'te yüzde 2 oldu
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TÜİK'in 2025 Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistikleri'ne göre Aydın'da beyin göçü oranı 2024'te yüzde 1,8 iken 2025'te yüzde 2'ye yükseldi. Aydın'ın oranı Türkiye ortalaması yüzde 2,2'nin altında kalırken erkek mezunlarda yüzde 2,6, kadınlarda yüzde 1,5 oldu.

Aydın'ın yükseköğretim mezunlarının 2025 yılı beyin göçü oranı bir önceki yıla göre artarak yüzde 2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistiklerini yayımladı. Aydın'da yükseköğretim mezunlarının beyin göçü oranı 2025 yılında artış gösterdi. 2010-2019 yılları arasında mezun olanları kapsayan verilere göre, Aydın'ın yükseköğretim beyin göçü oranı 2024 yılında yüzde 1,8 iken 2025 yılında yüzde 2'ye yükseldi. Aydın'da yükseköğretim mezunlarının yurt dışına göç oranı cinsiyete göre incelendiğinde, kadınlarda yüzde 1,5, erkeklerde ise yüzde 2,6 olarak gerçekleşti. Veriler, erkek mezunların beyin göçü oranının kadın mezunlara göre daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Türkiye ortalamasının altında kaldı

Türkiye genelinde 2025 yılı yükseköğretim beyin göçü oranı yüzde 2,2 olarak hesaplandı. Aydın'ın yüzde 2'lik oranı, Türkiye ortalamasının 0,2 puan altında kaldı. İller arasında en yüksek beyin göçü oranı yüzde 4 ile İstanbul'da görülürken en düşük oran yüzde 0,2 ile Siirt'te kaydedildi.

Mezunların ilk tercihi Almanya oldu

Yükseköğretim mezunlarının en fazla göç ettiği ülkeler arasında Almanya ilk sırada yer aldı. Yurt dışına göç eden yükseköğretim mezunlarının yüzde 22'si Almanya'yı tercih ederken, bu ülkeyi yüzde 16,9 ile Amerika ve yüzde 10,5 ile Birleşik Krallık izledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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