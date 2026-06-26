Köşk 100. Yıl Atatürk İlkokulu, ilçeyi gururlandırdı

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonunda gerçekleştirilen Matematik Olimpiyatları kapsamında 100. Yıl Atatürk Ortaokulu, il birincisi oldu.

Köşk 100. Yıl Ortaokulu aydın'da düzenlenen Matematik Olimpiyatlarında elde ettiği birincilik ile ilçeyi başarıyla temsil etti. Nazilli Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde öğrenciler ve öğretmenlere birincilik ödülü takdim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Sarıbaş, elde edilen bu anlamlı başarıdan dolayı öğrencileri, öğretmenleri, okul yöneticilerini ve emeği geçen tüm paydaşları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Sarıbaş, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda bilimsel düşünme, problem çözme ve analitik becerileriyle geleceğe yön verecek nesiller yetiştirmeye devam ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı