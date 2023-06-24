Avrupa Fizik Olimpiyatları'nda Türk öğrenciler 5 madalya kazandı

Almanya'nın Hannover şehrinde düzenlenen 'Avrupa Fizik Olimpiyatları'na katılan 5 Türk öğrenci, 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'Bilim ve teknoloji üreten, geliştiren ve uluslararası arenada rekabet gücümüzü oluşturan bir Türkiye için gençlerimiz, en önemli yol ve çalışma arkadaşlarımız' dedi.

ALMANYA'nın Hannover şehrinde düzenlenen 'Avrupa Fizik Olimpiyatları'na katılan 5 Türk öğrenci, 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bilim ve teknoloji üreten, geliştiren ve uluslararası arenada rekabet gücümüzü oluşturan bir Türkiye için gençlerimiz, en önemli yol ve çalışma arkadaşlarımız" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'Avrupa Fizik Olimpiyatı', Almanya'nın Hannover şehrinde 38 ülkeden 181 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı bünyesinde yürütülen 'Bilim Olimpiyatları' kapsamında Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek üzere yetiştirilen genç bilim insanları, 'Avrupa Fizik Olimpiyatları'ndan toplam 5 madalya ile döndü. Ahmet Bahadır Trabzon ile Emir Akdağ altın, Arda Ünver ile Kaan Dere gümüş, Mehmet Anıl İşkesen ise bronz madalya kazandı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da "Cumhuriyet'imizin 100'üncü TÜBİTAK'ın 60'ıncı yılını kutlarken, öğrencilerimizin uluslararası arenada elde ettikleri başarılar hepimizi gururlandırıyor. TÜBİTAK olarak insan kaynağına yaptığımız yatırımların, Türk gençlerinin olimpiyatlarda kazandığı başarılar ile taçlanmasını görmek mutluluk verici" değerlendirmesinde bulundu.