Avcılar Müftüsü, Kuran Kursu'na katılan çocuğu evinde ziyaret etti

AVCILAR Müftüsü Necdet Arman, müftülük tarafından açılan kursa katılarak kısa sürede Kuran-ı Kerim okumaya başlayan çocuğu evinde ziyaret ederek hediye verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların tatile girmesi ardından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 3 Temmuz'da açılan 10 Ağustos'ta sona erecek yaz dönemi Kuran Kursu'na Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi'nde oturan 8 yaşındaki Fatih Kerem Görkem de Medine Mescidi'ne kaydedildi. Derslerinde oldukça başarılı olan Görkem, birkaç haftada Kuran-ı Kerim okumaya başladı. Avcılar Müftüsü Necdet Arman, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Bilal Yıldız ve mescitteki din görevlisi Fatih Taş ile birlikte Görkem ailesinin evine giderek küçük çocuğu kutladı. Ziyarete şaşıran Fatih Kerem Görkem'i kutlayarak 'Kuran-ı Kerim'e geçme belgesi', Kuran-ı Kerim ve çeşitli hediyeler veren Müftü Arman, "Bilimsel olarak da kişilik gelişiminde çocuk yaştaki eğitimin büyük önem taşıdığı kanıtlanmıştır. Açtığımız kursa katılan bu çocuğumuz da kısa sürede Kuran okumaya başlamış. Kendisini ve ailesini kutlamaya geldik" dedi. Üç çocuk babası çorap imalatçısı Turgut Görkem, oğlunun bilgisayar, tablet gibi ekran bağımlısı olma yerine kursa gitmeyi istediğini anlattı.