Avcılar'da deprem riski taşıyan okul yıkıldı

AVCILAR'da olası bir depreme karşı dayanıksız olduğu belirlenen ortaokul, yenisi inşaa edilmek üzere yıkıldı.

Yeşilkent Mahallesi'nde Milli Eğitim Vakfı tarafından hayırsever Nihat Çandarlı'nın bağışladığı arsada 1999 yılında yaptırılan okulun olası bir depremde riskli yapılardan biri olduğu belirlendi. Okul 2022 yılının Şubat ayında tahliye edildi ve yıkılmasına karar verildi. Bunun üzerine 32 derslikte eğitim gören 2 bin 205 öğrenci değişik okullara gönderildi. Uzun süredir boş olan okul binası iddiaya göre, evsiz ve madde bağımlılarının mekanı haline geldi. Bu nedenle mahallede rahatsızlığa neden olan okulun yenilenmesi amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

"YENİ OKUL İÇİN MUTLUYUM"

Okulun öğrencilerinden biri, "Yeni okul için mutluyum. Daha güzel bir okulumuz olacak." dedi. Bir başka öğrenci ise "Gayet bir okul yapacaklarını düşünüyorum. Okulumuz zaten eskiydi. Çocuklar için tehlike oluyordu.O yüzden yıktıklarını düşünüyorum " dedi.

Binanın yıkımını üstlenen firmadan Murat Boz ise, " Avcılar Nihat Çandarlı İlköğretim Okulu'nun depreme hazırlık kapsamında yıkım işini yapıyoruz. İki üç günde yıkımı tamamlayacağız." diye konuştu. Okulun öğrencileri ise binanın yıkımını okul bahçesinde izledi.