Ataması yapılmayan öğretmen adayları Ankara'da eylem yaptı

Atama bekleyen öğretmen adayları, 55 bin ek atama talebiyle Ankara'da eylem yaptı. Öğretmen adayları, atanamama sorununa dikkat çekerek, atama bekleyen öğretmenler adına konuşan Sinan Aydemir, şunları söyledi: 'Bizler, 2022 KPSS'ye girmiş öğretmenler olarak sesimizi devlet büyüklerimize duyurmaya çalıştık. Bugün, üçüncü kez Ankara Ulus Meydanı'ndayız.'

Haber : DİLAN KUTLU - Kamera: MEHMET MEHMETLİOĞLU

Ataması yapılmayan öğretmen adayları, 55 bin ek atama talebiyle Ankara'da eylem yaptı. Atama bekleyen Enes Bayram, "Annemin depremde annesi, babası, kardeşleri vefat etti. Annem, kendi acısını unutup benim acıma ağlıyor. Ben evde perişan oluyorum, kahroluyorum ama elimizden bir şey gelmiyor. KPSS'den 80 puan aldım ama atanamıyoruz. Atanmamız için 100 puan mı almamız gerekiyor? Virgüllerle atama kaçırıyoruz. Ben, geçen sene KPSS'ye hazırlandığım için Hatay'a gidemedim; ninemi, dedemi göremedim ve onlar depremde hayatını kaybetti" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen öğretmen adayları, bugün Ulus Meydanı'nda toplanarak 55 bin ek atama talep etti. Eyleme, sendika temsilcileri ve CHP Erzincan Milletvekilli Mustafa Sarıgül de destek verdi.

Atama bekleyen öğretmenler adına konuşan Sinan Aydemir, şunları söyledi:

"Bizler, 2022 KPSS'ye girmiş öğretmenler olarak sesimizi devlet büyüklerimize duyurmaya çalıştık. Bugün, üçüncü kez Ankara Ulus Meydanı'ndayız. 2022 KPSS'ye, sınav iptali nedeniyle toplamda 5 oturum olmak üzere iki defa girdik. Aylarca maddi manevi emek verdik. Meydanlarda değil sınıflarımızda olmak istiyoruz. Bizlerin sesine kulak verin, ellerimizden tutun."

"DEPREM BÖLGESİNDE UNUTULAN TEK MESLEK ÖĞRETMENLER, EN SON KONTEYNER ÖĞRETMENLERE VERİLMİŞ"

Eğitim Gücü Sendikası Genel Başkanı Oğuz Özat ise şöyle konuştu:

"Türkiye'de şu anda sınıf mevcutları 20 yıl öncesinin gerisine gitmiş. Aynı binada dört okul var. Aynı sınıfta 40-50 öğrenci var. Sendikamızın araştırmasına göre, çağdaş eğitimin şu anda 300 bin öğretmene ihtiyacı var. Biz, bu atamayı öğrenciler için, Türkiye için istiyoruz. Buradaki atama bekleyen 600 öğretmen, Türkiye için bir tüketimdir. Deprem bölgesinde unutulan tek meslek öğretmenler. En son konteyner öğretmenlere verilmiş. İktidar değişmedi, hükümet değişmedi, Cumhurbaşkanı aynı. Bakan değişince sözler unutulamaz. Hükümet, sözünü yerine getirilmelidir. Devlete güveni sarsmak, bir bakanın hakkı değildir."

Kızının atanması için Ankara'ya geldiğini söyleyen bir anne de gözyaşlarını tutamayarak, "Ders çalışmak yerine her sene o müdüre, bu müdüre yalvarıyor, 'Ne olur, açık var mı' diye. Ben çok yoruldum Sayın Bakanım. Lütfen sözünüzde durun" dedi.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden Ankara'ya gelen öğretmenler, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Ordulu din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Serhat Sezer, "Ben çiftçiyim, fındıkla uğraşıyorum. Bağ, bahçe ile uğraşıyorum. Fakat inşaatta, markette çalışan arkadaşlar var. Öğretmenler olarak yerimiz okul ve sıralardır" derken atama bekleyen çocuğuna destek için Gaziantep'ten Ankara'ya geldiğini belirten bir anne de "Hepsi benim çocuklarım, hepsinin adına geldim" diye konuştu.

"ANNEM DEPREMDE ANNESİ BABASI KAYBETTİ. ANNEM, KENDİ ACISINI UNUTUP BENİM ACIMA AĞLIYOR"

Atama bekleyen öğretmen adayı Enes Bayram ise şunları söyledi:

"Annemin depremde annesi, babası, kardeşleri vefat etti. Annem, kendi acısını unutup benim acıma ağlıyor. Ben evde perişan oluyorum, kahroluyorum ama elimizden bir şey gelmiyor. Eski bakanımız söz verdi. Sözlerin tutulmasını istiyoruz. KPSS'den 80 puan aldım, ama atanamıyoruz. Atanmamız için 100 puan mı almamız gerekiyor? 0,8 ile kaçırdım, aramda 200 kişi var. Virgüllerle atama kaçırıyoruz. Ben, geçen sene KPSS'ye hazırlandığım için Hatay'a gidemedim; ninemi, dedemi göremedim ve onlar hayatını kaybetti. Daha da bir şey demek istemiyorum."

"0,4 PUANLA ATANMAYI KAÇIRDIM"

İzmir'den gelen edebiyat öğretmeni de Gülsüm Güleç, "0,4 puanla atanmayı kaçırdım. Yıllardır ders çalışıyorum. Hepimiz hayallerimizi, geleceğimizi erteliyoruz. 4 yıldır atama bekliyorum. Bizim, ücretli öğretmenlik problemimiz var. Koşullar o kadar kötü ki hem öğrencilerimizin hem de velilerin gözünde değerimiz düşürülüyor. Ben 80 puan aldım, bu puandan daha fazla ne katabilirim kendime? Bizim inşaatlarda çalışan arkadaşlarımız var ve çok yakın zamanda hayatını kaybetti" dedi.

"ANNE OLARAK ÇOK ÜZÜLÜYORUM, UYUYAMIYORUM"

Gülsüm Güleç'in annesi Hediye Güleç ise gözyaşlarını tutamayarak, "Kızım gibi çalışan bütün öğretmenlere bu atamayı istiyoruz. Anne olarak her baktığımda üzülüyorum. Çok zor bir şey olmaması lazım. Ne olur bunların önü açılsın, atansın. Anne olarak çok üzülüyorum, uyuyamıyorum" diye konuştu.