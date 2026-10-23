Arsuz'da Mozaik Kütüphanesi için protokol Vali Masatlı başkanlığında imzalandı

Arsuz'da Mozaik Kütüphanesi için protokol Vali Masatlı başkanlığında imzalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arsuz'da planlanan Mozaik Kütüphanesi ve Etkinlik Alanı için protokol, Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında imzalandı. Proje çocukların ve gençlerin bilgiye erişimini kolaylaştırmayı, okuma kültürünü yaygınlaştırmayı ve Arsuz'un sosyal yaşamına katkı sunmayı hedefliyor.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde yapılması planlanan Mozaik Kütüphanesi ve Etkinlik Alanı'nın yapımına ilişkin protokol, Hatay Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında imzalandı.
İlçede hayata geçirilmesi planlanan proje kapsamında çocukların ve gençlerin bilgiye erişiminin kolaylaştırılması, okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve kültürel etkinlikler için yeni bir alan oluşturulması hedefleniyor.
Projenin tamamlanmasıyla Arsuz'un eğitim, kültür ve sosyal yaşamına katkı sunulması amaçlanıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı