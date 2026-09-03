Ardahan'da Okul Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Ardahan'da yeni eğitim öğretim yılının huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi amacıyla Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı'nın başkanlığında 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen mevcut çalışmalar ile 2026-2027 eğitim öğretim yılında hayata geçirilecek faaliyetler ve çalışmalar hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

Toplantıda, okul çevrelerinde asayiş ve güvenliğin sağlanması, trafik güvenliğinin artırılması ve denetimlerin etkin bir şekilde sürdürülmesi başta olmak üzere; okul çevresinde hizmet veren iş yerleri, okul kantinleri ve servis araçlarının denetimleri, okulların genel temizliği ile Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda görevlendirilecek okul bahçe görevlilerine ilişkin çalışmalar ele alındı.

Ayrıca, kurumlar arası iş birliği içerisinde, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamında öğrenim görmelerinin sağlanması amacıyla koruyucu ve önleyici tedbirlerin eğitim öğretim yılı boyunca kararlılıkla sürdürülmesi vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı