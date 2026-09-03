Haberler

Ardahan'da Okul Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Ardahan'da Okul Güvenliği Toplantısı Yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan’da yeni eğitim öğretim yılının huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi amacıyla Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Ardahan'da yeni eğitim öğretim yılının huzur ve güven ortamı içerisinde sürdürülebilmesi amacıyla Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Ardahan Valisi Ömer Hilmi Yamlı'nın başkanlığında 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Okul Güvenliği Toplantısı gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen mevcut çalışmalar ile 2026-2027 eğitim öğretim yılında hayata geçirilecek faaliyetler ve çalışmalar hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

Toplantıda, okul çevrelerinde asayiş ve güvenliğin sağlanması, trafik güvenliğinin artırılması ve denetimlerin etkin bir şekilde sürdürülmesi başta olmak üzere; okul çevresinde hizmet veren iş yerleri, okul kantinleri ve servis araçlarının denetimleri, okulların genel temizliği ile Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında okullarda görevlendirilecek okul bahçe görevlilerine ilişkin çalışmalar ele alındı.

Ayrıca, kurumlar arası iş birliği içerisinde, öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir eğitim ortamında öğrenim görmelerinin sağlanması amacıyla koruyucu ve önleyici tedbirlerin eğitim öğretim yılı boyunca kararlılıkla sürdürülmesi vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı

Ahmet Davutoğlu'na soruşturma
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu

İşte milyonların garantilediği maaş zammı! Tablo netleşiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14 dakika oynadığı Galatasaray'dan gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Ne hayallerle gelmişti
Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı

Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı
Viraja hızlı giren otomobil takla atarak kanala devrildi: 1 ölü

"Allah ölümün de hayırlısını versin" dedirten olay
Boğulma tehlikesi geçiren öğretmen 8 günlük yaşam savaşını kaybetti

Günlerdir yaşam savaşı veren öğretmenden acı haber geldi
Yeni kazanç kapısı! Arkadaşlık yaparak saatine 1500 TL kazanıyorlar

Bu kadının yaptığı iş şaşırtıyor! Bakın saatte kaç para kazanıyor
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir golcü daha getiriyor
ABD 100 yıllık geleneğini bozabilir! Masada Türkiye seçeneği de var

ABD 100 yıllık geleneğini bozabilir! Masada Türkiye seçeneği de var