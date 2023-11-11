Arcane 2. Sezonun Yayın Tarihi Açıklandı!

Netflix, League of Legends evreninde geçen büyük beğeni toplayan animasyon dizisi Arcane'in merakla beklenen ikinci sezonu için yayın tarihini resmen onayladı. Kasım 2021'de Netflix'te ilk sezonu yayınlanan başarılı çıkışının ardından hayranlar hikayenin devamını merakla bekliyorlardı. İyi haber: Arcane 2. Sezon yayın tarihi açıklandı!

Arcane 2. Sezon yayın tarihi Kasım 2024 olarak belirlendi

Arcane'in ilk sezonu, iki sevilen League of Legends şampiyonu Jinx ve Vi'ın, varlıklı Piltover şehri ile baskı altındaki yeraltı şehri Zaun arasındaki çatışmanın karşıt taraflarındaki yolculuklarını anlatıyordu. Hikaye, Hextech teknolojisinin devreye girmesiyle ivme kazandı ve iki şehir arasında uzun süredir devam eden gerilimin kaynama noktasına gelmesine yol açtı.

Arcane. Season 2. November 2024. #GeekedWeek pic.twitter.com/LmLWrp27v3 — Netflix (@netflix) November 9, 2023

Önümüzdeki sezon için rollerini tekrarlayan Hailee Steinfeld ve Ella Purnell sırasıyla Vi ve Jinx olarak geri dönecekler. Ayrıca Katie Leung da Caitlyn Kiramman olarak geri dönüş yapacak. Geri dönen oyuncular, ilk sezonun başarısıyla birleşince Arcane 2. Sezon için beklentileri yükseltti.

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Yayın aralığının duyurulması, ilk sezonun çıkışından iki yıldan fazla bir süre sonra gerçekleşti ve ilk sürümden kısa bir süre sonra ikinci sezonun onaylanmasının ardından geldi. Arcane 1. Sezon League of Legends tutkunları arasında büyük yankı uyandırmakla kalmamış, aynı zamanda eleştirmenlerin de beğenisini kazanmıştı.

Dizi, The Simpsons, Rick and Morty ve Bob's Burgers gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak En İyi Animasyon Programı dalında Emmy ödülü bile aldı.

Hayranlar ikinci sezon için yaklaşık 12 ay beklemek zorunda kalacak olsa da Netflix, Arcane'in geçen yıl yayınlanan beş bölümlük yapım aşaması dizisiyle zaman geçirebilecekleri bir şey sağladı. Bu kamera arkası içeriği, izleyicilere animasyon dizisinin hayata geçirilmesinde yer alan yaratıcı süreç ve prodüksiyon zorlukları hakkında daha derin bir anlayış sunuyor.

Beklenti arttıkça, hayranlar ilk sezonda izleyicileri büyüleyen anlatıyı devam ettirmeyi vaat eden Arcane 2. Sezon için belirlenen yayın tarihi Kasım 2024'i iple çekiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.