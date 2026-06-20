Anne Antalya'da kızı Kocaeli'de ter döktü: Görüntülü aramada heyecanlı bekleyiş

Antalya'da yaşayan bir anne, Kocaeli'de TYT'ye giren kızının heyecanına görüntülü arama ile okul önünden ortak oldu. Sınav bitimine kadar ekran başında bekleyen anne, kızını gözyaşları ile karşıladı.

Kocaeli'de üniversite hayali kuran binlerce aday, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumunun ardından sınav merkezlerinden çıktı. Sabah saatlerinde sınav salonlarına alınan adaylar, uzun ve zorlu bir maratonun ardından sınavdan çıkışta rahatlama yaşadı. Okul bahçelerinde bekleyen aileler ise büyük heyecanla öğrencileri karşıladı. Adayların bir kısmı sınavın bekledikleri gibi geçtiğini ifade ederken, bazıları ise soruların özellikle zaman yönetimi açısından zorlayıcı olduğunu dile getirdi. Sınav sonrası okul çevrelerinde kısa süreli yoğunluk oluştu.

Kızının heyecanına başka şehirden telefonla ortak oldu

İş dolayısıyla Antalya'da yaşayan Yağmur Kılıçarslan, İzmit'te sınava giren kızı Kumsal Biçer'i akrabaları aracılığıyla görüntülü arama yaparak sınav merkezinin önünden takip etti. Kılıçarslan, kızının yanında olamayınca yakınlarıyla görüntülü görüşme yaptı. Okul önündeki bekleyişe telefon üzerinden eşlik eden anne, sınavın bitmesini heyecanla takip etti. Telefonun ucunda kızından gelecek haberi bekleyen Kılıçarslan, sınavdan çıkan Kumsal Biçer'i gözyaşlarıyla karşıladı. Sınavının iyi geçtiğini annesine söyleyen Biçer, ardından yakınlarına sarılarak yaşadığı heyecanı paylaştı. Sınavının iyi geçtiğini söyleyen Kumsal Biçer, "Gayet güzeldi, normal deneme seviyesindeydi. Kolaydı, çok zor değildi. Bu kadar iyi geçtiği için mutluyum ve gururluyum" dedi.

"Milli maç moralimizi bozdu"

Sınav çıkışında konuşan Baran Çiçek ise, "Sabah zaten erken kalktık. Milli maçı izledikten sonra sınava geçtik. Morallerimiz bozuktu çünkü milli takım bizi yine hayal kırıklığına uğrattı. Türkçe paragraf sorularını çözerken çok zorlandım. Hem sorular uzundu hem de milli takımın yenilmesi nedeniyle moralimiz bozulmuştu" ifadelerini kullandı.

TYT oturumunun tamamlanmasıyla birlikte gözler şimdi Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına çevrildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı