Ankara'da Okul Müdür Yardımcısına İnceleme Başlatıldı

ANKARA İl Milli Eğitim Müdürlüğü, '@boykotyapannuri' sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülere ilişkin müdür yardımcısı Hüseyin Çinkaya hakkında işlem başlatıldığını açıkladı.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "@boykotyapannuri X adresinde yayınlanan 'Okulda bir öğretmenin bu şekilde ne işi var?' başlıklı paylaşıma konu olan hususlarla ilgili olarak Çankaya ilçesi Ankara Atatürk Lisesi müdür yardımcısı Hüseyin Çinkaya hakkında, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmış olup, sonucu daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.