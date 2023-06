Ankara'da Gökkuşağı Yabancı Dil Eğitim Merkezi'nde sertifika töreni düzenlendi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Seda Yekeler Eğitim Vakfı (SEYEV) iş birliği ile hayata geçirilen 'Gökkuşağı Yabancı Dil Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrencilere sertifikalarını ABB Başkanı Mansur Yavaş verdi. Yavaş, "Sizlerin başarılı olduğunu görünce yaptığımız işin de iyi olduğunu ispat etmiş olduk. Bu kursa devam eden yarım bırakmadan sonucuna erdiren ve bugün sertifika almaya hak kazanan herkesi tebrik ediyorum" dedi.

Törene katılarak gençlere sertifikalarını veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gençlerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı da çektirdi.

"BUNDAN SONRAKİ HAYATINIZDA DA KENDİNİZİ GELİŞTİRMENİZDE KATKISI OLACAK"

Sertifika töreninde konuşan Mansur Yavaş, "Bugün sertifikaları dağıtacağız. Israrla devam edenlerin büyük başarı kazandığını gördük. Beraber sohbet ettiğimiz gençlerin gözlerinde özgüven açıkça hissediliyordu. Herhangi bir ülkede yanlarında sözlük taşımadan kendi dertlerini çok rahat bir şekilde anlatabilecek durumdalar" dedi. Yavaş, şöyle devam etti:

"İnşallah bundan sonraki hayatınızda da kendinizi geliştirmenizde çok büyük katkısı olacak buna kalpten inanıyorum. Bu bizim için de bir ilk denemeydi. Geliştirmemiz ve sayıyı artırmamız gerekecek. 400 bin yüksekokul öğrencisi var. İhtiyacı olan öğrenci sayısı da çok daha fazla… Daha farklı neler yapabiliriz, ele almamız gerekecek. Sizlerin başarılı olduğunu görünce yaptığımız işin de iyi olduğunu ispat etmiş olduk. Bu nedenle inşallah daha da geliştireceğiz. Bu kursa devam eden yarım bırakmadan sonucuna erdiren ve bugün sertifika almaya hak kazanan herkesi tebrik ediyorum. Bundan sonraki hayatınızda da başarılarınızın devamını diliyorum."

SEYEV Başkanı Seda Yekeler ise "4 aylık bir macera sonucunda gururla görüyorum ki artık dil edinme ve dili konuşma konusunda özgüven kazanmışsınız. Umut her zaman var ve eğitim her şey. Başta başkanım olmak üzere Ankara Büyükşehir Belediyesinin eğitim vizyonuna çok teşekkür ediyorum. Birçok sorunla boğuşulurken dil her zaman son plana atılıyor. Biz burada bunun imkansız olmadığını gösterdik. Ana amacımıza ulaştık. Hepiniz harika dil edindiniz, çok emek verildi. Daha nice öğrenciler gelsin, siz bütün Türkiye'ye örnek olun. Başarılar dilerim" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER MEMNUN

Öğrenciler ise aldıkları eğitimden duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Deniz Umut Aypek: "Bize aile gibi yaklaşmaları ile beraber güzel bir ilerleme kaydettim. Özgüvenim yokken bile dışarıda bir turistle konuşabilecek seviyeye geldim. Sertifikamı Mansur Başkan tarafından aldım, bu da çok mutlu etti beni."

-Elif Büşra Hasdemir: "Temelim vardı ama dilimi burada daha da ilerlettim. Kendimi İngilizce olarak daha iyi ifade etmeye başladım. Bana özgüven kattı. Benim için çok güzel bir süreçti, bu nedenle Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederim."

-Ebrar Bilici: "Kursa başlamadan önce kendimi İngilizce ifade etmekten çekiniyordum. Burada çok farklı insanlar tanıdım ve kendimi nasıl ifade edebileceğimi öğrendim. Artık düşünürken de İngilizce düşünmeye başladım."

-Nur Eşmekaya: "Burada farklı ders gruplarıyla birleşip İngilizce konuşuyoruz. Kendi başımıza İngilizce konuşma şansı elde ettik."