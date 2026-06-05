Anadolu Üniversitesi KKTC'de eğitim iş birliklerini güçlendiriyor

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile gerçekleştirilen görüşmede KKTC'de eğitim gören uluslararası öğrencilerin Türkçe yeterliliklerinin geliştirilmesine yönelik yürütülebilecek ortak çalışmalar üzerinde duruldu. Anadolu Üniversitesinin uzun yıllara dayanan deneyimiyle sürdürdüğü Türkçe öğretimi faaliyetleri hakkında bilgi veren Rektör Adıgüzel, Türk Dili ve Kültürü Programının uluslararası öğrencilerin Türkçeyi daha etkin öğrenmelerine ve Türk kültürünü yakından tanımalarına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Görüşmede ayrıca KKTC'deki üniversitelerde öğrenim gören uluslararası öğrencilere Anadolu Üniversitesi tarafından yürütülen Türk Dili ve Kültürü Programının tavsiye edilmesi ve programın daha geniş öğrenci kitlelerine ulaştırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Programın yaygınlaştırılmasına yönelik destek talebi de görüşmenin önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Anadolu Üniversitesi ile KKTC arasındaki akademik bağları güçlendiriyor

KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile gerçekleştirilen görüşmede ise eğitim alanındaki mevcut iş birlikleri ve gelecekte hayata geçirilebilecek ortak projeler ele alındı. Anadolu Üniversitesinin açık ve uzaktan eğitim alanındaki birikimi ile yaşam boyu öğrenme vizyonu hakkında bilgi paylaşımında bulunulan görüşmede KKTC vatandaşlarının Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi programlarına erişim imkanları da değerlendirildi.

Geçtiğimiz yıl alınan karar doğrultusunda KKTC vatandaşı öğrencilerin Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin ön lisans ve lisans programlarına uluslararası öğrenci statüsünde kabul edilmeye başlanmasının iki ülke arasındaki eğitim ilişkilerine sağladığı katkılar üzerinde duruldu. Söz konusu uygulamanın KKTC'de yaşayan bireylerin yükseköğretime erişim imkanlarını artırdığı ve Anadolu Üniversitesi ile KKTC arasındaki akademik bağları daha da güçlendirdiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erhürman ve Bakan Çavuşoğlu mezuniyete davet edildi

Ziyaretlerde ayrıca Anadolu Üniversitesinin önümüzdeki ay KKTC'de düzenleyeceği mezuniyet töreni hakkında bilgi verildi. Rektör Adıgüzel, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu mezuniyet törenine davet ederek Anadolu Üniversitesi mezunlarıyla bir araya gelmeye çağırdı.

Gerçekleştirilen temasların, Anadolu Üniversitesi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki eğitim, kültür ve akademik iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı