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Altıntaş’ta Uyum Haftası heyecanı: Minik öğrenciler okula ilk adımı attı

Altıntaş’ta Uyum Haftası heyecanı: Minik öğrenciler okula ilk adımı attı
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Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı Uyum Haftası kapsamında okullarda çeşitli ziyaretler gerçekleştiriliyor.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılı Uyum Haftası kapsamında okullarda çeşitli ziyaretler gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, İstiklal İlkokulunu ziyaret ederek 1. sınıf öğrencileri ve velileriyle bir araya geldi.

Sınıfları ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, öğrencilerin okul hayatına attıkları ilk adımın heyecanına ortak oldu. Öğrencilerle sohbet eden Sinan, velilerle de bir araya gelerek yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ziyarette, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öğrenciyi akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel yönleriyle bir bütün olarak ele alan eğitim anlayışında aile katılımı ile okul-aile iş birliğinin önemine vurgu yapıldı. Tuba Sinan, Uyum Haftası boyunca ilçedeki okulları ziyaret ederek öğrencilerin ve velilerin bu anlamlı başlangıç heyecanını paylaşmayı amaçladıklarını belirtti.

Sinan, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrenciler, öğretmenler ve veliler için sağlıklı, başarılı ve mutlu geçmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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