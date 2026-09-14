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Altıntaş’ta öğrencilerin kitapları hazır, dağıtım süreci başladı

Altıntaş’ta öğrencilerin kitapları hazır, dağıtım süreci başladı
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Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak ders kitaplarının ilçeye teslim süreci devam ediyor.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak ders kitaplarının ilçeye teslim süreci devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, çalışmaları yerinde inceleyerek süreç hakkında bilgi aldı.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde Altıntaş'ta okullara ulaştırılacak ücretsiz ders kitaplarının teslim ve dağıtım hazırlıkları sürüyor. Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, ilçeye teslim edilen ders kitaplarının bulunduğu alanlarda incelemelerde bulunarak yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Yeni eğitim öğretim yılına hazırlıkların planlı şekilde sürdürüldüğünü belirten Sinan, öğrencilerin kitaplarına zamanında ve eksiksiz şekilde ulaşabilmesi için gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

İlçede eğitim öğretim yılının sorunsuz başlaması amacıyla hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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