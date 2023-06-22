Almanya'nın Erlangen kentinde yaşayan 15 yaşındaki Efe Berk Gökkuş, Matematik ve Fizik olimpiyatlarında başarılı dereceler alması nedeniyle Nürnberg-Erlangen Friedrich-Alexandar Üniversitesi'nin fizik bölümüne kabul edildi. Gökkuş, Almanya tarafından verilen özel bir eğitim alıyor ve Matematik dalında başarı ödülüne hak kazandı. Ayrıca Almanya Fizik olimpiyatları takımı seçmelerinde 32'inci olan Efe, üniversitedeki ilk yarı yıl eğitimini de 1.0 not ile bitirip yaz tatilinde fizik eğitimine devam etme hakkı kazandı.

- Almanya'da Türk gencinden matematik ve fizik olimpiyatlarında derece

Türk öğrenci Nürnberg-Erlangen Friedrich-Alexandar üniversitesinin Fizik bölümüne kabul edildi

NÜRBURG - Almanya'nın Erlangen kentinde yaşayan ve Erlangen'de Albert-Schweitzer-Gymnasium 10'uncu sınıfta okuyan 15 yaşındaki Efe Berk Gökkuş, Matematik ve Fizik olimpiyatlarında başarılı dereceler alması nedeniyle Nürnberg-Erlangen Friedrich-Alexandar Üniversitesi'nin fizik bölümüne kabul edildi.

Almanya'da Türk genci başarılarıyla ses getirdi. Ülkenin Erlangen kentinde yaşayan Efe Berk Gökkuş, üniversiteye girmek için lise eğitiminin ardından üniversiteye giriş sınavına girilmesi gerekirken, matematik ve Fizik olimpiyatlarındaki başarısı nedeniyle Nürnberg-Erlangen Friedrich-Alexandar Üniversitesi fizik bölümüne kabul edildi.

En başarılı beş öğrenciden biri

Efe Berk Gökkuş, 2 senedir üstün yetenekli öğrencilerin yer aldığı Orta Frankonya Özel Eğitim programında tek Türk öğrenci olarak Almanya tarafından verilen özel bir eğitim alıyor. Ayrıca Bavyera eyaleti tarafından Matematik dalında bu yılın 10'uncu sınıflar arasındaki en başarılı beş öğrenciden biri olarak başarı ödülüne hak kazandı. Gökkuş ödülünü, 14 temmuzda Nürnberg'de alacak.

Almanya'nın Kiel şehrinde düzenlenen ve Bavyera Eyaletinden sadece 6 öğrencinin, Almanya genelinde ise 50 öğrencinin katıldığı Almanya Fizik olimpiyatları takımı seçmelerinde 32'inci olan Efe, üniversitedeki ilk yarı yıl eğitimini de 1.0 not ile bitirip yaz tatilinde fizik eğitimine devam etme hakkı kazandı.

"Deneysel Fizik dersini üstün başarıyla tamamlamıştır"

Lisedeki 2'inci yılında üniversiteye kabul edilen başka bir öğrencinin olmaması nedeniyle öğretmenleri tarafından tebrik edilen ve özel izinle üniversiteye gitmeyi başaran Efe Berk, amacım fizik ve matematik alanında başarılara imza atan bir fizik profesörü olmak" dedi.

Gökkuş'a üniversiteye kabul edilmesine yönelik başarı belgesini Nürnberg-Erlangen Friedrich-Alexander Üniversitesinden Prof. Dr. Andreas Hirch verdi.

Efe Berk Gökkuş'un aldığı belgede "Erlangen Albert-Schweitzer-Gymnasium 10. sınıf öğrencilerinden Efe Berk Gökkuş, Friedrich-Alexander-Universitesi Fizik Bölümü 2022/23 eğitim yılının ilk yarısında "Deneysel Fizik" dersini üstün başarıyla tamamlamıştır. Bu belge, bitirme sınavında aldığı sonuç olarak ilerideki üniversite eğitiminde geçerli sayılacaktır" yazısı yer aldı.

"Tek Türk genci olması bizleri gururlandırıyor"

Efe Berk Gökkuş'un bilgisayar mühendisi olan annesi Çiler Gökkuş ve babası Serdar Gökkuş yaptığı açıklamada, "Bizler için dünyadaki en önemli varlıklarımız çocuklarımızdır. Bizler ebeveynler olarak çocuklarımızın geleceğini düşünürsek ve çocuklarımızı iyi bir meslek sahibi olarak görmek istiyorsak onlarla yakından ilgilenmeliyiz. Çocuklarımızın yerinin okul ve bilim yerleri olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Efe oğlumuzun Almanya genelinde birçok seminer ve konferansa katılması aynı zamanda okul orkestrasında gitar çalan tek Türk genci olması bizleri gururlandırıyor" dedi.