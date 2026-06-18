ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkdoğan: 'Bu yıl Alanya ve Gazipaşa'da 10 bin 284 aday YKS heyecanını yaşayacak'

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü ve ÖSYM Alanya Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek tüm adaylara başarılar dileyerek, "Bu yıl Alanya'da 8 bin 934, Gazipaşa'da ise ilk kez bin 350 aday olmak üzere 10 bin 284 aday YKS heyecanı yaşayacak" dedi.

Alanya'da bu yıl gerçekleştirilecek YKS oturumlarında Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 8 bin 934 aday, Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 5 bin 994 aday ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) bin 498 aday katılacak. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, hafta sonu düzenlenecek YKS'ye girecek adaylara başarı dileklerini ileterek, Alanya'nın eğitim ve sınav altyapısında önemli bir seviyeye ulaştığını ifade etti.

" Antalya'ya gitme zorunluluğu ortadan kalktı"

Alanya'da ÖSYM sınav merkezi altyapısının güçlendirilmesi için son yıllarda önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Rektör Türkdoğan, "Alanya'nın eğitim alanındaki gelişimine katkı sağlayacak her adımı büyük bir kararlılıkla destekledik. Şehrimizde ÖSYM sınavlarının daha kapsamlı şekilde yapılabilmesi ve sınav merkezi altyapısının güçlendirilmesi adına yoğun çaba gösterdik. Bugün geldiğimiz noktada gençlerimizin ve ailelerinin sınavlara katılabilmek için Antalya'ya gitme zorunluluğunun ortadan kalkmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Türkdoğan, Alanya'nın yalnızca yükseköğretim alanında değil, ulusal sınav organizasyonları açısından da önemli bir merkez konumuna ulaştığını vurguladı.

854 salon kullanılacak

Bu yıl YKS kapsamında Alanya'da toplam 57 binada sınav gerçekleştirilecek. TYT oturumu 31 bina 493 salonda, AYT oturumu 19 bina 300 salonda, YDT oturumu ise 7 bina 61 salonda uygulanacak. Üç oturum boyunca toplam 854 salon kullanılacak ve yaklaşık 2 bin görevli organizasyonun sorunsuz şekilde yürütülmesi için görev yapacak. Rektör Türkdoğan, "Öğrencilerimizin Antalya'ya gitmek zorunda kalmadan, sınav sabahı ulaşım stresi yaşamadan, ailelerinden uzak kalmadan ve ilave maliyetlerle karşılaşmadan kendi şehirlerinde sınava girebilmeleri önemli bir kazanımdır. Bu durum gençlerimizin sınava daha rahat ve motive şekilde hazırlanmalarına katkı sağlamaktadır" dedi.

Gazipaşa'da da ilk kez YKS heyecanı yaşanacak

ÖSYM Alanya Sınav Koordinatörlüğüne bağlı Gazipaşa Sınav Merkezi'nde de ilk kez YKS oturumları gerçekleştirilecek. Böylece Gazipaşalı öğrenciler de üniversite sınavı için başka ilçelere gitmek zorunda kalmadan kendi ilçelerinde sınava girme imkanına kavuşacak. YKS kapsamında Gazipaşa'da Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) bin 350 aday, Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) ise 951 aday girecek. Rektör Türkdoğan, Alanya'da oluşturulan güçlü sınav merkezi altyapısının bölgeye hizmet ettiğini belirterek, "Alanya'da başlattığımız çalışmaların Gazipaşa'yı da kapsayacak şekilde genişlemesinden memnuniyet duyuyoruz. Gazipaşa'da sınavların gerçekleştirilmesi için yaptığımız çalışmalara önceki dönem Dışişleri Bakanımız ve Antalya Milletvekilimiz Mevlüt Çavuşoğlu ile ÖSYM Başkanımız Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'a teşekkür ediyorum. Gençlerimizin kendi ilçelerinde sınava girebilmeleri hem öğrencilerimiz hem de aileleri açısından önemli bir kolaylık sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Alanya'nın eğitim kenti kimliğini her geçen gün daha da güçlendirdiğini ifade eden Türkdoğan, üniversiteler, kamu kurumları ve tüm paydaşların iş birliğiyle ilçenin eğitim altyapısının gelişmeye devam ettiğini kaydetti. Hafta sonu gerçekleştirilecek YKS oturumlarına katılacak tüm adaylara başarılar dileyen Türkdoğan, "Gençlerimizin uzun bir hazırlık sürecinin ardından emeklerinin karşılığını alacaklarına inanıyorum. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, sonuçların kendileri ve aileleri için hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı