Alanya Üniversitesi'nde 50 Öğrenci Mezun Oldu

Alanya Üniversitesi'nde 2022-2023 akademik yılı mezuniyet töreniyle 50 öğrenci mezun oldu. Törene, Kaymakam Fatih Ürkmezer, Rektör Prof. Dr. Mesut Güner, İlçe Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve diğer katılımcılar da yer aldı. Mezuniyet töreni, öğrencilerin geçişiyle başladı ve Üniversite birincisi olan Ürdünlü öğrenci Natalie Bader konuşma yaptı. Rektör Prof. Dr. Güner, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, sürekli öğrenme ve kendini yenileme gerekliliğine vurgu yaptı.

Alanya Üniversitesinde 2022-2023 akademik yılı mezuniyet töreniyle 50 öğrenci mezun oldu.

Alanya Belediyesi Devlet Bahçeli Yaşam Alanı Parkı'ndaki törene, Kaymakam Fatih Ürkmezer, Rektör Prof. Dr. Mesut Güner, İlçe Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Tören, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin geçişiyle başladı.

Üniversite birincisi olan Ürdünlü öğrenci Natalie Bader, mezun olan öğrenciler adına konuşma yaptı, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner, yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencilerin mutluluklarını paylaştıklarını ifade etti.

Üniversite yıllarının, insanları birbirine kenetleyen ve dostlukların yaşandığı unutulmayacak bir dönem olduğuna dikkati çeken Güner, "Şunu unutmayın ki mezun olduktan sonra bile öğrenme süreciniz devam edecektir. Çünkü teknolojinin ve dünyanın, hızla değiştiği bir çağda yaşıyoruz ve bu nedenle kendinizi sürekli yenilemek ve farklı beceriler edinmek zorundasınız." dedi.

Mezun olan öğrencileri tebrik eden Güner, gençlerin topluma ve ülkeye faydalı bireyler olmak için çaba sarf etmelerini istedi.

Konuşmaların ardından mezuniyet andını okuyan öğrenciler, kep attı.