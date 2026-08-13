Akdeniz Üniversitesi ile Vergi Denetim Kurulu'ndan Lisansüstü Eğitim İş Birliği

Akdeniz Üniversitesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı arasında Lisansüstü Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokol ile iki kurum arasında akademik ve bilimsel iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Akdeniz Üniversitesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Arasında Lisansüstü Eğitim İş Birliği Protokolü, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı tarafından Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu Salonunda imzalandı.

"Amacımız kurumunuzun tecrübesini akademiyle buluşturmak"

Törende konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, protokolün hem akademisyenler hem de öğrenciler için büyük değer taşıdığını vurguladı. Zaman zaman akademinin sahadan koptuğuna, uygulayıcıların ise akademik gelişmelerden uzak kalabildiğine dikkat çeken Rektör Özkan, "Buradaki asıl amaç, kurumunuzun tecrübesini bilimle ve akademiyle buluşturabilmekti. Her iki tarafı birbirine yaklaştırmak ve öğrencilerin yeni bir istihdam alanını doğrudan tanımaları açısından bu protokolü çok kıymetli buluyoruz. Üniversitemiz ve Vergi Denetim Kurulu için hayırlara vesile olmasını, güzel çıktılar sağlamasını diliyorum." dedi.

"Sürekli dönüşüm için akademiyle dirsek teması şart"

Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı ise konuşmasında sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ederek Vergi Denetim Kurulu'nun üstlendiği denetim fonksiyonunun sürekli güncel kalmayı, değişimi ve firmaların faaliyetlerini yakından takip etmeyi zorunlu kıldığını belirtti. Atcı, "Devlet fonksiyonunu yerine getirirken güncel kalabilmek adına akademiyle sürekli dirsek temasında olmamız gerektiğine inanıyoruz. Biz meslektaşlarımızın düşünen, sorgulayan ve kendini geliştiren 'bilim insanı' niteliklerini taşımasını hedefliyoruz. Kuruluşumuz bünyesinde verilen 3 yıllık eğitim de bir yüksek lisans ya da doktora programından eksik değildir. Bu protokol, 'öğrenen kurum' kültürüyle karşılıklı bilgi paylaşımını ve kurumsal gelişimi destekleyecek çok değerli bir temas olacaktır." şeklinde konuştu. Gelecekte farklı projelerde de akademisyenlerle bir araya gelmek istediklerini belirten Atcı, her türlü iş birliğine açık olduklarını vurgulayarak protokole katkı sağlayanlara teşekkür etti.

Personele lisansüstü eğitim imkanı

İmzalanan protokol kapsamında Vergi Başmüfettişleri, vergi müfettişleri ve vergi müfettiş yardımcıları, Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki yüksek lisans ve doktora programlarından yararlanabilecek. Protokolün yürütücülüğünü ve koordinasyonunu Akdeniz Üniversitesi adına Sosyal Bilimler Enstitüsü, Vergi Denetlim Kurulu adına ise Antalya Denetim Daire Başkanlığı üstlenecek.

Eğitimden projelere geniş kapsamlı iş birliği

Akdeniz Üniversitesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Arasında Lisansüstü Eğitim İş Birliği Protokolü 5 yıl süreyle geçerli olacak. Protokol sadece akademik eğitimi değil, kurumsal ve bilimsel ortaklıkları da kapsıyor. Vergi Denetim Kurulunun ihtiyaçları doğrultusunda ders ve tez/proje konuları belirlenebilecek, tezsiz yüksek lisans programlarının açılması için YÖK'e öneriler götürülebilecek. Vergi Denetim Kurulu, Akdeniz Üniversitesi'nin kariyer günlerine katkı sunarak meslek tanıtımı yapacak. Üniversite ise kurumun ihtiyaç duyduğu hizmet içi seminer, konferans ve fiziksel mekan (derslik, salon) ihtiyaçlarına destek verecek. Yine Ar-Ge ve proje ortaklığı ile taraflar ulusal ve uluslararası hibe destekli projelerde, bilimsel toplantılarda ve ortak araştırmalarda birlikte çalışacak.

İmzaların ardından Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı tarafından günün anlam ve önemine binaen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan plaket takdim edildi.

İmza törenine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı'nın yanı sıra Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şükrü Özen, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçen Gülsüm Köroğlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslıhan Bozcuk, Antalya Vergi Denetim Kurulu Başkanı Emre Gök, Akdeniz Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Ali Evren İmre katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı