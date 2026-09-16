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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ‘Okul ve Aile Hayatı’ eğitimleri yaygınlaştırılacak

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında velilere yönelik ‘Okul ve Aile Hayatı’ konulu eğitimleri yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında velilere yönelik 'Okul ve Aile Hayatı' konulu eğitimleri yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Aile ve Nüfus On Yılı' vizyonu doğrultusunda ailelerin ihtiyaç duydukları bilgi ve desteğe erişimlerinin sağlanması amacıyla aile eğitimleri yaygınlaştırılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada Aile Eğitim Programı (AEP) ile ailelerin günlük yaşamda ihtiyaç duyabilecekleri bilgi ve becerileri kazanmalarını desteklemeyi amaçladıklarını belirtti. Göktaş, program ile yalnızca mevcut sorunlara yönelik çözüm üretmeyi değil, sorunlar ortaya çıkmadan önce ailelerin bilgi ve becerilerini güçlendirerek, koruyucu ve önleyici bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti. Bakan Göktaş, çocukların okula başlamasının gelişim sürecinde önemli bir geçiş dönemi olduğunu, çocuk ve anne, babalar açısından yeni rollerin ve sorumlulukların ortaya çıktığını vurguladı. Aile ortamından okul ortamına geçişte çocuğun yeni bir sosyal çevreye, kurallara ve öğrenme süreçlerine uyum sağlaması gerektiğinin altını çizen Göktaş, "Bu süreçte anne babaların çocuğun gelişimsel özelliklerini ve bireysel ihtiyaçlarını gözeterek uygun destek ve rehberliği sunmaları, çocuğun okula yönelik olumlu tutum geliştirmesi ve sağlıklı bir uyum süreci geçirmesi açısından önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

"Çocukların okul yaşamına uyumlarının bütüncül bir yaklaşımla desteklenmesini hedefliyoruz"

Çocuğun okula uyumunun gerçekleşebilmesi için aile ve okul arasında düzenli iletişimin kurulmasının önemine dikkati çeken Göktaş, okul aile iş birliğinin çocuğun akademik, sosyal ve duygusal gelişiminin bütüncül bir yaklaşımla desteklenmesine katkı sağladığını belirtti. Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"AEP kapsamında ailelerin çocuklarının okul yaşamına ilişkin bilgi ve farkındalıklarının artırılması, okula başlama ve uyum sürecinde çocuklarını gelişimsel ihtiyaçları doğrultusunda desteklemeleri ve okul ile iş birliği içinde hareket etme becerilerinin güçlendirilmesi amacıyla okul ve aile hayatı konusunda eğitimler veriyoruz. Söz konusu eğitimlerle anne babaların çocukların eğitim süreçlerine bilinçli ve etkin katılım göstermeleri, okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesi ve çocukların okul yaşamına uyumlarının bütüncül bir yaklaşımla desteklenmesini hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla okullarla iş birliğinde velilere yönelik 'Okul ve Aile Hayatı' konusunda eğitimleri yaygınlaştıracağız. Okullarla yürütülen iş birlikleri, AEP'in daha geniş bir veli kitlesine ulaştırılmasına ve aile eğitimlerinin eğitim-öğretim süreçleriyle eş güdüm içerisinde yürütülmesine imkan sağlayacak."

Göktaş, 'Okul ve Aile Hayatı' eğitimlerinde çocukların okula başlama ve okula uyum sürecinde anne babaların çocuklarına nasıl destek olabileceklerinin ve bu süreçteki sorumluluklarının ele alınacağını belirtti. Okul ve ailenin birlikte hareket etmesinin çocukların okulu sevmesi ve okul hayatına daha kolay uyum sağlaması açısından önemli olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, eğitimlerde çocukların öğrenmelerini desteklemek ve okul başarısını artırmak için evde yapılabilecek düzenlemelerin, aile içinde okuma alışkanlığının geliştirilmesinin, çocukların yaşına ve ilgisine uygun kitapların seçilmesi konularına yer verildiğini ifade etti. Göktaş, ayrıca çocukların okulda yaşayabileceği öğrenme ve davranış sorunlarına ailelerin nasıl yaklaşmaları gerektiği ve öğretmenlerle iş birliği yapmalarının önemi üzerinde durulacağını kaydetti. Okul ve Aile modülü kapsamında eğitimlerin gerçekleştirilmeye başlandığını bildiren Göktaş, gelecek dönemlerde okullarla gerçekleştirilecek iş birlikleriyle eğitimlerin daha geniş kitleye ulaştırılmasını hedeflediklerini belirtti. Göktaş, böylece ailelerin çocuklarının eğitim ve gelişim süreçlerine yönelik bilgi ve becerilerinin desteklenmesine ve okul-aile iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların daha geniş bir alana taşınmasını amaçladıklarını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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