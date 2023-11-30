Ahmet Şerif İzgören'den 'Patronun Rotası' programı DENİB'de yoğun ilgi gördü

Kişisel gelişim uzmanı, eğitimci yazar Ahmet Şerif İzgören tarafından sunulan "Patronun Rotası" programı, DENİB'de yoğun ilgiyle gerçekleşti.

Denizli İhracatçılar Birliği'nde (DENİB) gerçekleştirilen "Patronun Rotası" programı, kişisel gelişim uzmanı, eğitimci yazar Ahmet Şerif İzgören sunuculuğunda düzenlendi. DENİB'de gerçekleştirilen programa DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, DENİB Yönetim Kurulu Üyeleri ile DENİB'e üye firmaların yöneticileri katılım sağladı.

DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, DENİB Akademi'nin yeniden yapılandırma sürecini tamamladıkları ve eğitimlere 2024 yılını beklemeden başladıklarını belirterek Akademi Girişimci, Akademi Profesyonel, Akademi Junior ve Akademi Master olarak 4 kategoride eğitim programlarının devam edeceğini söyledi. Akademi Master kapsamında ilk programın Ahmet Şerif İzgören ile başladığını söyleyen ve programda yer alan yöneticilere katılımlarından dolayı teşekkür eden Hüseyin Memişoğlu, "Türkiye'de yer alan firmaların büyük çoğunluğu aile şirketi ve şirketlerin yaşam döngülerini istatistikler net bir şekilde ortaya koyuyor. Bugün gerçekleştireceğimiz programda firma sahiplerinin yeni jenerasyona yetki devri, delegasyon, aile anayasası gibi konuları inceleyeceğiz. Salon oldukça yoğun. Firma sahiplerinin bu denli yoğun ilgisi ve seminere olan heyecanı Akademi Master kapsamındaki ilk eğitimimizde bizi oldukça mutlu etti" dedi.

Programda 75 dakikalık bir seminer veren Ahmet Şerif İzgören, "Patronun Rotası" programında, yurt dışı ve yurt içinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalardan çeşitli örnekler vererek, iyi uygulama örneklerini katılımcılara aktardı. Firmaların sürdürülebilirliği, kurum kültürü, sistem oluşturma, yeni yetenekleri keşfetme, strateji, liderlik, çalışan motivasyonu gibi konularda yaşanmış örnekler ve farkındalık oluşturan anlatımıyla katılımcılara farklı bir bakış açısı sundu. - DENİZLİ