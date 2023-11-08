Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Sevimli Anaokulunu ziyaret etti

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Sevimli Anaokulunu ziyaret ederek minik öğrencilere masallar okuyup onlara pamuk şeker ikram etti. Ağrı Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Okuyan Şehir Ağrı' projesi kapsamında il genelindeki okul öncesi kurumlarda masal okuma etkinlikleri devam ediyor.

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Sevimli Anaokulunu ziyaret ederek minik öğrencilere masallar okuyup onlara pamuk şeker ikram etti.

Ağrı Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Okuyan Şehir Ağrı" projesi kapsamında il genelindeki okul öncesi kurumlarda masal okuma etkinlikleri devam ediyor.

Proje kapsamında Sevimli Anaokulunu ziyaret eden Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, okulda düzenlenen masal okuma etkinliğine katıldı. Etkinlikte Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, miniklere "İmdi Dede" ve "Ayağına Diken Batan Serçe" masallarını okuyup onlarla sohbet etti. Daha sonra eşi Neslihan Gül Koç ile birlikte miniklere pamuk şeker ikram eden Vali Mustafa Koç, projenin önemine vurgu yaptı.

Vali Koç, yaptığı açıklamada, "Okuyan Şehir Ağrı" projesinin çocukların okuma alışkanlığı kazanmaları, hayal güçlerini geliştirmeleri ve kültürel değerlerini öğrenmeleri açısından çok önemli olduğunu söyledi. Vali Koç, "Bu projeyle çocuklarımızın okuma sevgisi ve okuma alışkanlığı kazanmalarını hedefliyoruz. Okuma, çocuklarımızın zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimine katkı sağlayan en önemli etkinliktir. Okuyan çocuklar, hayal güçlerini zenginleştirir, dil becerilerini geliştirir, kültürel değerlerini öğrenir ve kendilerine güven duyarlar. Bu nedenle çocuklarımızı okumaya teşvik etmeliyiz" dedi.

Vali Koç, proje kapsamında il genelindeki tüm okul öncesi kurumlarda masal okuma etkinliklerinin devam edeceğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Koç, "Bu proje sayesinde çocuklarımız hem eğleniyor hem de öğreniyor. Bu güzel etkinliği düzenleyen İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımızın mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur. Onlara her zaman destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Etkinliğe katılan minik öğrenciler ise Vali Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç'a teşekkür ederek, masalları çok beğendiklerini ve okumayı sevdiklerini ifade ettiler. - AĞRI