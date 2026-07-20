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Ağrı Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Çakan görevine başladı

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Bingöl İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdulhaluk Çakan, Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanarak devir teslim töreniyle göreve başladı. Yeni müdür, eğitimde fırsat eşitliği ve iş birliği vurgusu yaptı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Bingöl İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdulhaluk Çakan görevine başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmet binasında düzenlenen devir teslim töreninde Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Hasan Kökrek, görevi Abdulhaluk Çakan'a devretti. Kökrek, törende Çakan'a çiçek takdim ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Çakan da Kökrek'e Ağrı'da yürüttüğü hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, yeni görevinde başarı temennisinde bulundu.

Göreve başlamasının ardından değerlendirmelerde bulunan Abdulhaluk Çakan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in tensipleriyle Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlamanın gururunu ve sorumluluğunu yaşadığını söyledi. Eğitimin bir milletin istikbalini inşa eden en güçlü değerlerden biri olduğunu belirten Çakan, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda milli ve manevi değerlerine bağlı, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eden, araştıran, sorgulayan, üreten ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade etti. Ağrı'nın tarihi, kültürel ve manevi mirasının eğitim çalışmalarına yön vereceğini dile getiren Çakan, il genelindeki tüm öğrencilerin nitelikli eğitim imkanlarına erişebilmesi için çalışacaklarını kaydetti. Eğitim hizmetlerinin her aşamasında adalet, fırsat eşitliği, istişare ve ortak akıl anlayışıyla hareket edeceklerini belirten Çakan, öğretmenler, okul yöneticileri, öğrenciler, veliler, kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerle iş birliği içerisinde Ağrı'nın eğitim seviyesini daha ileriye taşımayı amaçladıklarını söyledi. Akademik başarının yanı sıra bilim, sanat, kültür, spor ve sosyal alanlarda da başarılı, özgüveni yüksek ve milli şuura sahip bireyler yetiştirmek için çalışacaklarını ifade eden Çakan, görevinin Ağrı'ya, eğitim camiasına ve öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulundu. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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