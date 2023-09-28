Ağrı'da 37 Yıl Eğitim Veren Öğretmen Emekli Oldu

Ağrı'da 37 yıl boyunca öğrencilere eğitim veren Orhan Aydın, emekli oldu. Aydın, son görev yaptığı Merkez Hürriyet İlkokulu'ndan ayrıldıktan sonra İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek tarafından makamında ağırlanarak plaketle ödüllendirildi.

Ağrı'da 37 yıl boyunca öğrencilere eğitim veren Orhan Aydın, emekli oldu. Aydın, son görev yaptığı Merkez Hürriyet İlkokulu'ndan ayrıldıktan sonra İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek tarafından makamında ağırlanarak plaketle ödüllendirildi.

Orhan Aydın, 1986 yılında sınıf öğretmeni olarak atandığı Ağrı'da çeşitli okullarda hem öğretmenlik hem de yöneticilik yaptı. Dört çocuk babası olan Aydın'ın iki oğlu da öğretmenlik mesleğini seçti. Aydın, oğullarının babalarının mesleğini sürdürmelerinden dolayı gurur duyduğunu ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aydın'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Kökrek, öğretmenlerin yurdun her köşesinde büyük bir fedakarlıkla görev yaptıklarını belirterek, "Öğretmenlik mesleği, milletlerin geleceğini şekillendiren, yaşama farklı bir yön veren, yüce dinimizin de mübarek bildiği yüce bir meslektir. Aynı zamanda mesleklerin en zorlu olan öğretmenlik, öğrencilerini kendi çocuğu gibi sevebilmenin erdemini gösterme sanatıdır. Orhan Aydın hocamızın emekli hayatında mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum." dedi.

Aydın da misafirperverliğinden dolayı Kökrek'e teşekkür ederek, öğrencilerinden ayrılmanın hüznünü yaşadığını, eğitim camiasına emekli olarak katkı sağlayacağını söyledi. - AĞRI