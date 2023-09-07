ADYÜ Devlet Konservatuvarı'nda Özel Yetenek Sınavı Tamamlandı

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü, 2023-2024 akademik yılında eğitim-öğretim görmeye başlayacak yeni öğrenciler için özel yetenek sınavı sürecini tamamladı.

Uygulamalı olarak tek aşama şeklinde gerçekleştirilen sınav, ADYÜ Devlet Konservatuvarı çok amaçlı salonunda yüz yüze gerçekleştirildi.

Öğrenciler müziksel işitme, müziksel söyleme- çalma ve müzikoloji alan bilgisi sözlü sınavında birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Pek çok ilden Adıyaman Üniversitesine başvuru yapan 182 adaydan birisi engelli öğrenci olmak üzere toplamda 23 asıl aday sınavı kazanarak, ADYÜ Devlet Konservatuvarına yerleşmek için hak kazandı.

Sınavda, Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi M. Sadık Doğan, Doç. Dr. Barış Toptaş ve Dr. Öğretim Üyesi Emirhan Güler jüri üyesi olarak, diğer öğretim elemanlarından oluşan sınav yürütme komisyon üyeleri sınavda yerlerini aldı.

Sınav sonrası bir açıklama yapan Devlet Konservatuvarı Müdür Vekili Dr. Öğretim Üyesi M. Sadık Doğan, geleceğin müzikologlarını seçmek için jüri tarafından en yetenekli adayların belirlendiği, başarılı bir sınav süreci geçirdiklerini belirtti.

Doğan, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da konservatuvarımıza adaylarımızın ilgisi yoğundu. Oldukça yetenekli adaylarımız vardı. En iyi adaylarımız, öğrencimiz olmaya hak kazandı. Sınavın yapılma aşamalarında bizlere her türlü imkanı sağlayan başta Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Kelleş olmak üzere üniversitemiz yönetimine ve katkı sağlayan bütün birimlere teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Dr. Öğretim Üyesi Doğan ayrıca, engelli ve diğer adaylar için yapılan sınavlarda katılımın beklenen sayıda olduğunu, özel yetenek sınavında 50 baraj puanını geçen adayların kayıt hakkı kazandıklarını belirterek, ADYÜ Devlet Konservatuvarı ailesine katılan tüm öğrencilere başarılar diledi. - ADIYAMAN