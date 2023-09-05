Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun Okulları Ziyaret Etti

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Uyum Haftası Etkinlikleri çerçevesinde okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Uyum haftası çerçevesinde planlanan etkinliklerle okula uyum sürecinin hızlandırılacağını belirten Ali Tosun, yeni eğitim öğretim yılına başlamadan önce depremler nedeniyle yaşanan zorluklara karşı dayanışma içinde olunması gerektiğini vurguladı.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Uyum Haftası Etkinlikleri çerçevesinde okulları ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen okul öncesi, ilkokul 1 ve liselerin 9'uncu sınıflarına yönelik uyum ve rehberlik programı çerçevesinde Adıyaman'da 26 bin 233 öğrenci sınıflarına kavuştu.

11 Eylül 2023 Pazartesi günü tüm okul ve sınıf kademelerinde eğitim öğretime başlanacak. Ortaokul 5.sınıflar ve okula yeni başlayan sınıflara 11-15 Eylül tarihleri arasında sınıf öğretmenleri ve okul rehber öğretmenleri tarafından belirlenen rehberlik uygulamaları yapılacak. Bu çalışmalar günde birer saat olarak planlanacak.

Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Namık Kemal İlkokulu ve Nene Hatun Anaokulunu ziyaret ederek uyum haftası münasebetiyle öğretmen, öğrenci ve velilerle bir araya geldi.

Uyum haftası çerçevesinde planlanan etkinliklerle okula uyum sürecinin hızlandırılacağını belirten Ali Tosun, "İlimizde yaşanan depremler sonucunda zorlu bir dönemden geçiyoruz. Öncelikle depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Depremler nedeniyle yaşanan bu acı ve zorlu süreci hep birlikte aşacağımıza inanıyorum.

11 Eylül itibariyle 144 bin 871 öğrenci, 11 bin 277 öğretmen ve 861 okulumuzla yeni eğitim öğretim yılına başlıyoruz.

Eğitim ve öğretim, toplumun aydınlık yarınlarının teminatıdır. Bizler, depremlerin oluşturduğu olumsuz etkileri minimize etmek ve çocuklarımızın güvenliğini sağlamak için sorumluluğumuzun farkındayız. Çocuklarımızın geleceği için en iyi eğitimi almaları için elimizden geleni yapacağımıza olan inancımızı koruyoruz. Her şeye rağmen, depremlerin getirdiği zorluklara karşı dayanışma içinde olmalı ve birlikte hareket etmeliyiz.

Yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere, öğretmenlere ve velilere başarı, sağlık ve mutluluk getirmesini dilerim. Hep birlikte daha güçlü ve güvenli bir geleceğe yürüyeceğimize inancımızı kaybetmeyelim" diye konuştu. - ADIYAMAN