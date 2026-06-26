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Adana'da 485 bin 252 öğrenci karne aldı

Adana'da 485 bin 252 öğrenci karne aldı
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Adana Valisi Mustafa Yavuz, 2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı. Adana genelinde 485 bin 252 öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.

Adana Valisi Mustafa Yavuz, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nın sona ermesi dolayısıyla Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Vali Yavuz, merkez Yüreğir ilçesindeki Yahya Kemal Beyatlı İlkokulu'nda düzenlenen törende sınıfları ziyaret ederek öğrencilere karnelerini verdi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Yavuz, başarılı bir eğitim öğretim yılını geride bırakan öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı'nın sona ermesiyle Adana genelinde toplam 485 bin 252 öğrenci karne aldı. Buna göre il genelinde okul öncesinde 45 bin 346, ilkokullarda 168 bin 209, ortaokullarda 162 bin 433 ve ortaöğretimde 109 bin 264 öğrenci yaz tatiline girdi.

Karne töreninde öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu dikkat çekerken, Vali Mustafa Yavuz öğrencilere yaz tatilini dinlenerek, kitap okuyarak ve sosyal etkinliklere katılarak verimli geçirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Öğrenciler karne almanın sevincini yaşarken, yaklaşık üç aylık yaz tatiline başlamanın heyecanını da yaşadı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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