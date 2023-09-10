Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen Adana'da bulunan ağır hasarlı binaların yıkımı tamamlanmadı. Okul çevresindeki bu binaların durumu öğrenci ve velileri endişelendiriyor.

Adana'da okulların yanındaki ağır hasarlı binalar tehlike saçıyor

ADANA - Kahramanmaraş merkezli depremin üzerinde neredeyse 7 ay geçmesine rağmen Adana'da bulunan 2 bin 928 ağır hasarlı binalardan bazılarının kontrollü olarak yıkımı gerçekleşirken, okul çevresinde bulunan ağır hasarlı binalar ise yıkılmadı. Yarın okullar açılacağı için bu durum hem öğrencileri hem de velileri tedirgin ediyor.

6 Şubatta Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen illerden birisi de Adana'da olmuştu. Adana'da depremde 13 bina yıkılırken 2 bin 928 bina ağır hasarlı ve 5 bin 119 binada orta hasarlı olarak değerlendirilmişti.

Depremin üzerinden 7 ay gibi süre geçmesine rağmen Adana'da birçok ağır hasarlı binanın yıkımına henüz başlanmadı. İlkokul, ortaokul ve liselerin bulunduğu yerlerde de okulların yanında ve yakınlarında birçok ağır ve orta hasarlı bina bulunuyor.

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Fakat Adana'daki bazı okulların yanında bulunan ağır ve orta hasarlı binalar yüzünden öğrenciler, veliler korku içerisinde. Veliler çocukları okula gönderip göndermeme konusunda tedirginlik yaşıyor.

Lise öğrenicisi Kadir Yıldız," Okulların açılmasını erteleyip, bu binayı erkenden yıkmaları lazım. Çalışmalar başladı ama çok geç yapıyorlar. Bir anca okul tarafındaki ağır hasarlı binaların yıkılması lazım. Çünkü can kaybı yaşanabilir. Kardeşim bu okulda eskiden okuyordu, hala okuyor olsaydı kesinlikle ailemle falan konuşur kardeşimi bu okula göndermezdim. Bina gördüğünüz gibi hasarlı doğru düzgün bir şekilde durmuyor. En küçük bir depremde yıkılma ihtimali yüksek" diye konuştu.