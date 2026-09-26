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Adana'da evlilik kredisine başvuran çiftlere evlilik öncesi eğitim verildi

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Adana'da evlilik kredisine başvuran çiftlere evlilik öncesi eğitim verildi
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Adana'da evlilik kredisi başvurusunda bulunan çiftlere yönelik Evlilik Öncesi Eğitim düzenlendi. Eğitim, Seyhan Sosyal Hizmet Merkezi'nde görevli uzman tarafından Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında verildi.

Adana'da evlilik kredisi başvurusunda bulunan çiftlere yönelik "Evlilik Öncesi Eğitim" düzenlendi.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Seyhan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde görevli uzman tarafından, Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi kapsamında evlilik kredisi başvurusunda bulunan çiftlere yönelik eğitim gerçekleştirildi.

"Evlilik Öncesi Eğitim" konulu programda, evlenmeye hazırlanan çiftleri bilgilendirmeye yönelik eğitim verildi.

Eğitim kapsamında evlilik öncesi süreçte çiftlerin bilinçlendirilmesinin ve sağlıklı bir aile yapısının desteklenmesinin amaçlandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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