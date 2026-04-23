Adana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Adana'da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Adana'da tören Atatürk Parkındaki anıta çelenk konulmasıyla başladı. Daha sonra Uğur Mumcu Meydanı'ndaki tören alınına geçildi. Tören başlamadan Adana Valisi Mustafa Yavuz, çocukların ve tüm Adanalıların bayramını kutladı. Ardından çocuklar tarafındandan hazırlanan halk oyunları ve gösteriler sunuldu. Gösteriler alandaki izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Programda konuşan Adana İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, "Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günü her yıl aynı gurur ve heyecanla kutluyoruz" dedi.

Törene kent protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aileler ve çocuklar, bayram coşkusunu birlikte yaşayarak etkinlikleri keyifle izledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı