Adana'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Adana'da büyük bir coşkuyla çeşitli etkinliklerle kutlandı. Törene katılan çocuklar halk oyunları ve gösterilerle bayram sevincini paylaştı.

Adana'da tören Atatürk Parkındaki anıta çelenk konulmasıyla başladı. Daha sonra Uğur Mumcu Meydanı'ndaki tören alınına geçildi. Tören başlamadan Adana Valisi Mustafa Yavuz, çocukların ve tüm Adanalıların bayramını kutladı. Ardından çocuklar tarafındandan hazırlanan halk oyunları ve gösteriler sunuldu. Gösteriler alandaki izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. Programda konuşan Adana İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, "Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel günü her yıl aynı gurur ve heyecanla kutluyoruz" dedi.

Törene kent protokolü, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aileler ve çocuklar, bayram coşkusunu birlikte yaşayarak etkinlikleri keyifle izledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Şampiyonluk düğümünü çözecek derbinin hakemi belli oldu
17 yıldır aranan Yusuf'la ilgili 'Tuncay Sonel' detayı! Kullandığı ifade kafaları karıştırdı

17 yıldır aranan Yusuf'la ilgili "Tuncay Sonel" detayı
İngiltere'de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı

Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakladı! Sonrası daha da ilginç
Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş

Sadece 3 gün önce evlenmiş! Cesedi ırmakta bulundu
Yine okul çevresi, yine silah! Defalarca ateş açtılar

Yine okul çevresi, yine silah! Defalarca ateş açtılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor

"Felaket" olarak nitelendirdiği tehlike ülke geneline yayıldı

İngiltere'de şok eden anlar: Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakla saldırdı

Sinsice yaklaştı, durduk yere bıçakladı! Sonrası daha da ilginç
Elif Karaarslan’a cezaevinde bile para yağıyor

Cezaevinde bile para yağıyor
Doğum izni 24 haftaya çıktı! İşte merak edilen 5 soru ve yanıtı

Doğum izni müjdesinin detayları! İşte merak edilen 5 soru ve yanıtı