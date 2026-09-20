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8. Bandırma Kitap Günleri'nde Sema Soykan tarih yazımını ve Köy Enstitülerini anlattı

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8. Bandırma Kitap Günleri'nde Sema Soykan tarih yazımını ve Köy Enstitülerini anlattı
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Bandırma Kitap Günleri'nin 8'incisinde yazar Sema Soykan, 'Keşke' üzerinden tarih yazımı ve Köy Enstitülerini anlattı. Soykan, farklı kaynakların karşılaştırılması ve yabancı kaynakların eleştirel okunması gerektiğini vurguladı, ardından kitaplarını imzaladı.

Bandırma'da bu yıl 8'incisi düzenlenen Bandırma Kitap Günleri kapsamında yazar Sema Soykan, okuyucularla bir araya geldi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen söyleşide Soykan, "Keşke" adlı kitabı üzerinden tarih yazımı, Osmanlı'nın son dönemleri ve Köy Enstitülerinin kapanış sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tarih araştırmalarında farklı kaynakların karşılaştırmalı olarak incelenmesi gerektiğini belirten Soykan, özellikle yabancı kaynakların eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Osmanlı dönemini anlatan bazı seyyahların yalnızca gördüklerini aktarmadığını, kendi yorumlarını da eserlerine yansıttığını ifade etti. Soykan, bazı yabancı yazarların Osmanlı topraklarına gelmeden birbirlerinin eserlerinden yararlanarak Osmanlı ve harem hakkında eserler kaleme aldığını belirterek, tarih araştırmalarında tek bir kaynağa bağlı kalınmaması gerektiğini söyledi.

Propagandanın toplumları ve ülkeleri yönlendirmede önemli bir araç olduğunu dile getiren Soykan, ulaştığı tarihi belgeleri romanlarında kullanarak okuyuculara farklı kaynaklardan bilgi sunmaya çalıştığını ifade etti.

Söyleşide ayrıca Köy Enstitülerinin eğitim anlayışı ve kapanış süreci ele alınırken, geçmişin doğru anlaşılması için tarihi olayların farklı kaynak ve belgeler ışığında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Programın ardından Sema Soykan, kitaplarını okuyucuları için imzaladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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