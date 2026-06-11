Giresun Üniversitesi'nin en dikkat çeken mezunları oldular: Biri 40 yıllık gazeteci, diğeri 5 çocuk babası fındık üreticisi

Giresun Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreni ile diplomalarını alan 40 yıllık gazeteci Ufuk Kekül ve beş çocuğunu üniversite mezunu yaptıktan sonra kendi hayalini gerçekleştiren Metin Akdeniz, gençlere adeta taş çıkarttı.

Yaşıtları emeklilik günlerini yaşarken üniversite sıralarında ders çalışıp, eğitim yolculuklarını okudukları bölümlerin birincisi olarak tamamlan 65 yaşındaki Ufuk Kekül ve Metin Akdeniz, Giresun Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet töreninin en ilham veren isimleri oldu.

40 yıllık gazeteci bölüm birincisi oldu

Meslek hayatının 40 yılını gazeteciliğe adayan Ufuk Kekül, yıllarca haber peşinde koştu, televizyon ve radyo yayıncılığı yaptı. 1990'lı yıllarda iki televizyon kanalında yöneticilik görevinde bulunan Kekül, içinde hep yarım kalan gazeteciliğin akademik yönünü öğrenme hayalini gerçekleştirmek için üniversite sınavına girdi. Kekül, Giresun Üniversitesi Tirebolu İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nü kazandı. Dört yıllık eğitim sürecini başarıyla tamamlayan Kekül, mezuniyet kürsüsüne bölüm birincisi olarak çıktı.

Gazetecilik pratiğini akademik bilgiyle güçlendirdiğini belirten Kekül, "40 yıllık meslek deneyimime iletişim biliminin kuramlarını ve kavramlarını ekledim. Gazeteciliği sahada öğrendim ama akademik temellerini burada öğrendim. Kendimi çok daha güçlü hissederek mezun oluyorum" dedi.

65 yaşında bölüm birincisi olmanın kendisi için ayrı bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Kekül, bu başarısını üniversite eğitimi alma fırsatı bulamayan kendi kuşağına ve üniversiteli olmasını çok isteyen merhum babasına armağan ettiğini söyledi. Kekül, "Bu başarı aynı zamanda azmin, kararlılığın ve öğrenme isteğinin yaşı olmadığının göstergesidir. Eşim ve ailem de bu süreçte en büyük destekçilerim oldu" diye konuştu.

5 çocuğunu okuttu, şimdi onlar babalarını okuttu

Bulancak ilçesinde yaşayan emekli Metin Akdeniz'in hikayesi ise fedakarlık ve azmin birleştiği bir başarı öyküsü olarak dikkat çekiyor. Hayatı boyunca çocuklarının eğitimi için çalışan Akdeniz, beş çocuğunu da üniversite mezunu yaptı. Çocuklarından ikisi öğretmen olurken, diğerleri de farklı alanlarda meslek sahibi oldu. Yıllarca çocuklarının başarısıyla gururlanan Akdeniz, bu kez onların teşvikiyle öğrenci sıralarına oturdu. Çocuklarının "Baba sen de okursun" sözleriyle üniversite sınavına giren Akdeniz, Giresun Üniversitesi Bulancak Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Fındık Eksperliği Programı'nı kazandı. Üniversiteye başladığında gençlerin arasında kendisini yabancı hissettiğini anlatan Akdeniz, ilk günlerde okulu bırakmayı bile düşündüğünü söyledi. "Bir hafta sonra etrafıma baktım, herkes benden çok gençti. Buraya ait değilim diye düşündüm. Ancak zamanla gençlerle kaynaştık. Onların enerjisi, benim tecrübem birleşti. Çok güzel bir ortam oluştu" diyen Akdeniz, daha sonra eğitim hayatına sıkı sıkıya sarıldığını belirtti. Ders notlarını her gün düzenli olarak tekrar ettiğini anlatan Akdeniz, "Azimle çalıştık. Hocalarımızın verdiği notları eve gidince yeniden yazdık, tekrar ettik. Sonunda benim bile hayal edemeyeceğim bir başarı geldi ve bölüm birincisi oldum" ifadelerini kullandı.

Başarısının en büyük mimarlarının çocukları olduğunu vurgulayan Akdeniz, "Biz yıllarca çocuklarımızı okuttuk. Şimdi onlar beni okuttu. Bu diplomada onların da emeği var" dedi.

Fındık üreticisinden bilimsel tarıma örnek

Karadeniz insanının en önemli geçim kaynaklarından biri olan fındık üretimiyle uğraşan Akdeniz, aldığı eğitimi sadece diploma için değil, üretime katkı sağlamak amacıyla değerlendirdiğini söyledi. Yıllarca geleneksel yöntemlerle üretim yaptıklarını belirten Akdeniz, "Bu okul bize işin teknik ve bilimsel yönünü öğretti. Gübreleme nasıl yapılmalı, zirai mücadele nasıl uygulanmalı, bunları öğrendik. Bu bilgiler hem kendi üretimimize hem de çevremizdeki üreticilere katkı sağlayacak" diye konuştu.

Giresun Üniversitesi'ndeki mezuniyet töreninde aynı yaşta iki bölüm birincisinin sahneye çıkması, salonda uzun süre alkışlandı. 65 yaşındaki Ufuk Kekül ve Metin Akdeniz'in başarı hikayeleri, öğrenmenin ve kendini geliştirmenin yaşı olmadığını bir kez daha ortaya koydu.

Öte yandan Giresun Üniversitesi, 2025-2026 yılı mezuniyet töreninde 5 bin 500 öğrencisini mezun etti. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı