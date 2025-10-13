6 yaşında toplamaya başladı, 12'sinde müze kurdu

Karaman'da 7'nci sınıf öğrencisi Bahar Alime Eren, ailesiyle yaptığı doğa gezileri sırasında son 6 yılda binlerce fosil topladı.

KENDİ MÜZESİNİ KURDU

Topladığı fosillerin bir kısmını çeşitli müzelere bağışlayan Eren, elinde kalan fosilleri Karaman Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) bünyesinde TEMA Vakfı'nın destekleriyle açılan Yasin Yıldırım Bilim Müzesi'nde sergilemeye başladı. Öte yandan Bahar Alime Eren'in "Keşfetmenin Neşeli Yolculuğu-2" TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği'nde sergilediği fosiller yoğun ilgi gördü.

"KARAMAN ESKİDEN BİR İÇ DENİZDİ"

Ailecek topladığı fosillerle oluşturdukları müze hakkında bilgi veren Bahar Alime Eren, "Bu fosilleri Karaman'ın iç denizinden bulduk. Karaman eskiden Hazar Denizi gibi kıyısı olmayan bir iç denizdi ve Konya'ya kadar uzanıyordu. Bu deniz çok sayıda canlıya ev sahipliği yapıyordu. Karaman'ın ekosistemini ve biyoçeşitliliğini öğrencilerin daha iyi öğrenebilmesi için bu deniz canlılarının fosillerini topladık" dedi.

Eren, fosillerin bir kısmını Hacettepe Üniversitesi Biyosfer Müzesine bağışladıklarını belirterek, "Orada öğrenciler bu fosilleri inceleyerek ülkemizin biyoçeşitliliğini, geçmişini ve değerini öğreniyorlar. Hacettepe'deki müze, Türkiye'nin en büyük okul müzesi olarak biliniyor. Bizim Karaman'da kurduğumuz müze ise BİLSEM'de, biyoloji sınıfının önünde yer alıyor ve endemik türlerle fosilleri sergiliyor" diye konuştu.

"FOSİL TOPLAMAK HEM EĞLENCELİ HEM ÖĞRETİCİ"

Fosil merakının küçük yaşta başladığını ifade eden Eren, "6 yaşından beri ailemle birlikte gezerken fosil topluyorum. Bu sayede hem gezilerimiz eğlenceli hale geldi hem de çok şey öğrendim. Şimdi Karaman BİLSEM'deki müzemiz sayesinde diğer öğrenciler de fosilleri yakından görüp öğrenme fırsatı buluyor" dedi.

BİLSEM'de genel yetenek alanında eğitim gördüğünü söyleyen Bahar Alime Eren, bilimsel keşif yapmanın, araştırmanın ve öğrendiklerini paylaşmanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.