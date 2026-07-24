Haberler

Bilecik'te Şube Müdürü İsa Güneş'e Veda Programı Düzenlendi

Bilecik'te Şube Müdürü İsa Güneş'e Veda Programı Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde 5 yılı aşkın süredir görev yapan Şube Müdürü İsa Güneş'in Aksaray'a atanması dolayısıyla veda programı yapıldı. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, yöneticiler ve personel katıldı; Güneş'e katkıları için teşekkür edilerek yeni görevinde başarılar dilendi.

Bilecik'te 5 yılı aşkın süredir İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan Şube Müdürü İsa Güneş için veda programı düzenlendi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğünde 5 yılı aşkın süredir görev yapan Şube Müdürü İsa Güneş'in Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanması dolayısıyla Bilecik Öğretmenevinde veda programı gerçekleştirildi. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek'in katılımıyla düzenlenen programa müdürlük yöneticileri, personel ve okul müdürleri de iştirak etti. Programda, İsa Güneş'in görev yaptığı süre boyunca eğitim alanında yürüttüğü çalışmalar ve kuruma sunduğu katkılar değerlendirilirken, yeni görev yerinde başarı dilekleri iletildi. Veda programında eğitim yöneticileri ve çalışma arkadaşları tarafından İsa Güneş'e hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Şube Müdürümüz İsa Güneş, görev yaptığı süre boyunca özverili çalışmaları, kurumsal aidiyeti ve eğitime sunduğu katkılarla örnek bir kamu görevlisi olmuştur. Kendisine bugüne kadar verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyor, yeni görev yeri olan Aksaray'da sağlık, huzur ve başarılar diliyorum. Yolunun açık olmasını temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özgür Özel CHP'den istifa etti, kurduğu partinin adını duyurdu

Özgür Özel CHP'den istifa etti! İşte kurduğu partinin ismi

Özgür Özel'in ardından CHP'de deprem! İşte istifa eden milletvekili sayısı

Özel'in ardından CHP'de deprem! İstifa eden vekil sayısı netleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'den kritik hamle! Nükleer tesisin bulunduğu bölgeyi hedef aldı

Gece yarısı art arda patlamalar! Füzelerin hedefi bu kez bambaşkaydı
Bu hatayı sakın yapmayın! Evde sakladığınız altınlar hurdaya dönüşebilir

Bu hatayı sakın yapmayın! Evdeki altınlarınız hurda olabilir

Henüz 15 yaşında! Yaptığından utanacağına bir hatıra fotoğrafı çektirdi

Henüz 15 yaşında! Yaptığından utanacağına bir de poz verdi
Zincir marketlerde satılan ünlü peynirde büyük tehlike! Hepsi toplatıldı

Zincir markette satılan ünlü peynirde büyük tehlike! Hepsi toplatıldı
Rus kadına torunlarından kötü sürpriz: Düşmanca bana bakıyorlar

Plaja giden Rus kadına kötü sürpriz: Şu anda herkes bana bakıyor
Yemen tarihinde bir ilk! Dışişleri Bakanlığına kadın bakan atandı

Tarihi atama! Ülkede bir ilk yaşanıyor
Vincenzo Italiano'nun hareketi maçın önüne geçti

Maçın önüne geçen görüntü! Türkiye Italiano'nun hareketini konuşuyor