33. Kanguru Matematik Kongresi İstanbul'da Gerçekleşti

ULUSLARARASI Kanguru Matematik Derneği (AKSF) İstanbul'da 33'üncü kongresini yaptı. 2026 yılında uygulanacak olan Kanguru Matematik Yarışması sorularının belirlendiği kongreye 100 ülkeden 226 matematikçi katıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür'ün açılışını yaptığı kongreye 100 ülkeden 226 matematikçi katıldı. Pendik İlçe Milli Eğitimi Müdürü Ertan Saygın ve Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'ndan Kurtuluş Arıkan'ın da bulunduğu açılış toplantısının ardından 2026 yılında tüm dünyada uygulanacak olan Kanguru Matematik Yarışması sorularının belirlendiği kongrenin çalışmaları başladı. İstanbul'daki bir otelde gerçekleşen kongrede dernek başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi de yapıldı.

Kongrenin açılış konuşmasında matematik ve fen eğitiminin önemine değinen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür bilimsel bilginin insanlık değerleriyle birlikte anlamlı olduğuna değindi. Kongre ve sonrasında gerçekleşen bu çalışmaların Türkiye'deki öğrencilere de faydalı olması dileklerini ileten Yentür, özellikle 4-6 yaş okul öncesi eğitiminin önemi ve sonraki yıllarda yetenekli öğrencilerin özellikle geliştirilmesine dönük uygulamalarından bahsetti.

Dernek başkanı ve yönetim kurulu seçimlerinin de yapıldığı toplantıda Dernek Başkanlığına Prof. Dr. Meike Akveld seçilirken Türkiye temsilcisi Özgür Özdemir AKSF Yönetim Kuruluna seçildi. ETH Zürich Üniversitesinden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meike Akveld'in sunumuyla devam eden Kongre 19 Ekim Pazar günü sona erdi.

Dernekten yapılan bilgilendirmede "Matematiğin eğlenceli ve yaratıcı sorular yoluyla öğrencilere sevdirilmesini amaçlayan Kanguru Matematik Derneği her yıl bu amaçla 114 ülkede 7 milyona yakın öğrencinin katılımıyla uluslararası matematik yarışması ve öğrenci- öğretmenlere dönük etkinlikler düzenliyor. Türkiye'de de 2014 yılından bu yana düzenlenen Kanguru Matematik yarışmaları yüzbinlerce öğrenciye ulaşmakta ve matematik eğitimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Kongre'nin organizasyonunu üstlenen ve aynı zaman Kanguru Matematik Yarışmalarını düzenleyen AKSF Türkiye Temsilciliği olarak bu çapta uluslararası bir kongreye ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğumuz belirtir, Kongrenin tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize faydalı olmasını dileriz" denildi.