Haberler

33. Kanguru Matematik Kongresi İstanbul'da Gerçekleşti

33. Kanguru Matematik Kongresi İstanbul'da Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da düzenlenen 33. Uluslararası Kanguru Matematik Kongresi'nde, 2026 Kanguru Matematik Yarışması'nın soruları belirlendi. 100 ülkeden katılan 226 matematikçi ile eğitimde matematik ve fen derslerinin önemi vurgulandı.

ULUSLARARASI Kanguru Matematik Derneği (AKSF) İstanbul'da 33'üncü kongresini yaptı. 2026 yılında uygulanacak olan Kanguru Matematik Yarışması sorularının belirlendiği kongreye 100 ülkeden 226 matematikçi katıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür'ün açılışını yaptığı kongreye 100 ülkeden 226 matematikçi katıldı. Pendik İlçe Milli Eğitimi Müdürü Ertan Saygın ve Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Eğitim Kurumları'ndan Kurtuluş Arıkan'ın da bulunduğu açılış toplantısının ardından 2026 yılında tüm dünyada uygulanacak olan Kanguru Matematik Yarışması sorularının belirlendiği kongrenin çalışmaları başladı. İstanbul'daki bir otelde gerçekleşen kongrede dernek başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin seçimi de yapıldı.

Kongrenin açılış konuşmasında matematik ve fen eğitiminin önemine değinen İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür bilimsel bilginin insanlık değerleriyle birlikte anlamlı olduğuna değindi. Kongre ve sonrasında gerçekleşen bu çalışmaların Türkiye'deki öğrencilere de faydalı olması dileklerini ileten Yentür, özellikle 4-6 yaş okul öncesi eğitiminin önemi ve sonraki yıllarda yetenekli öğrencilerin özellikle geliştirilmesine dönük uygulamalarından bahsetti.

Dernek başkanı ve yönetim kurulu seçimlerinin de yapıldığı toplantıda Dernek Başkanlığına Prof. Dr. Meike Akveld seçilirken Türkiye temsilcisi Özgür Özdemir AKSF Yönetim Kuruluna seçildi. ETH Zürich Üniversitesinden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meike Akveld'in sunumuyla devam eden Kongre 19 Ekim Pazar günü sona erdi.

Dernekten yapılan bilgilendirmede "Matematiğin eğlenceli ve yaratıcı sorular yoluyla öğrencilere sevdirilmesini amaçlayan Kanguru Matematik Derneği her yıl bu amaçla 114 ülkede 7 milyona yakın öğrencinin katılımıyla uluslararası matematik yarışması ve öğrenci- öğretmenlere dönük etkinlikler düzenliyor. Türkiye'de de 2014 yılından bu yana düzenlenen Kanguru Matematik yarışmaları yüzbinlerce öğrenciye ulaşmakta ve matematik eğitimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Kongre'nin organizasyonunu üstlenen ve aynı zaman Kanguru Matematik Yarışmalarını düzenleyen AKSF Türkiye Temsilciliği olarak bu çapta uluslararası bir kongreye ev sahipliği yapmaktan gurur duyduğumuz belirtir, Kongrenin tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize faydalı olmasını dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Anne Yasemin Minguzzi karar sonrası sinir krizi geçirdi

Karar sonrası tüyleri ürperten görüntü! Kriz geçirip yere yığıldı
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
23 yıl sonra ortaya çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu aynı karede

23 yıl sonra ortaya çıkan kare
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
Bir annenin çaresizliği: Kayda alan kişi müdahale etmedi, videoyu izleyenler kahroldu

Çaresizliğin görüntüsü
Fenerbahçe'de Ederson depremi

Fenerbahçe'de Ederson depremi
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
İçinde çocuğun da bulunduğu otomobile vahşice saldırdılar

Hüngür hüngür ağlayan çocuğa da aldırış etmediler
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler

Deplasman dönüşü şoförü taşla öldürdüler
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı

Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Minguzzi davasında 'talihsizlik' diyen sanık avukatı salonda aniden düştü

"Ahmet'in talihsizliği" diyen avukat kendini yerde buldu
Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı

Tepkiler çığ gibi! Gündeme bomba gibi düşen Sergen Yalçın paylaşımı
Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi dopingi

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi dopingi
Sarkozy hapse girdi! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak

Sarkozy içeride! Ünlü mahkumla aynı cezaevinde yatacak
İlkay Gündoğan'dan 'Helal olsun sana' dedirten davranış

İlkay'dan "Helal olsun sana" dedirten davranış
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.