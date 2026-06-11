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Hakkari'de mezuniyet heyecanı

Hakkari'de mezuniyet heyecanı
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Hakkari'de 2026 eğitim öğretim yılı 12. sınıf öğrencileri için düzenlenen mezuniyet töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Öğrenciler temsili diplomalarını alırken, kep atma seremonisiyle tören sona erdi.

2026 eğitim öğretim yılı 12. sınıf öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Öğrenciler, öğretmenler, veliler ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşen programda duygu dolu anlar yaşandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Okul Müdürü Necdet Er, öğrencilerin dört yıllık eğitim hayatları boyunca gösterdikleri gayret ve başarılarla gurur duyduklarını belirtti. Er, mezun olan gençlerin ülkesine ve milletine faydalı bireyler olarak yetiştiğini ifade ederek, gelecekte de önemli başarılara imza atacaklarına olan inancını dile getirdi.

Program kapsamında okul birincisine ödülü takdim edilirken, öğrenciler temsili diplomalarını öğretmenlerinin elinden aldı. Mezuniyet coşkusunun yaşandığı törende öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle birlikte unutulmaz anlar yaşadı.

Programda ayrıca öğrencilerin bugünlere ulaşmasında büyük emekleri bulunan öğretmenlere ve her zaman yanlarında olan velilere teşekkür edildi.

Tören, geleneksel kep atma seremonisiyle sona erdi. Atatürk Anadolu Lisesi ailesi, mezun olan tüm öğrencilerine eğitim ve yaşam yolculuklarında başarılar dileyerek onları gururla uğurladı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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