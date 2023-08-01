20 Üniversiteye Yeni Rektör Atandı
Eğitim Haberleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 20 üniversiteye yeni rektör atandı.
20 üniversiteye yeni rektör atanmasına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre,
Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Mehmet Kelleş; Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Alpay Arıbaş; Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı; Amasya Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi; Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu; Giresun Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Yılmaz Can; Hitit Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Ali Osman Öztürk; İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar; Karabük Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Fatih Kırışık; Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil; Koç Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Metin Sitti; Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak; Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Rana Kibar; Ordu Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Orhan Baş; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Kemalettin Aydın; Sinop Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Şakir Taşdemir; Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Mehmet Saltan; Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Evren Yaşar atandı. - ANKARA