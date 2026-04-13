2 bin 120 öğrenci hafızlık eğitimi için ter döktü

Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde yürütülen "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında düzenlenen öğrenci kabul sınavı, Sakarya'da 2 bin 120 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Şehit Bülent Yurtseven İmam Hatip Ortaokulu Proje Okulu bünyesinde eğitim görmek isteyen öğrenciler için düzenlenen sınav, kent genelinde belirlenen 9 ayrı merkezde eş zamanlı olarak uygulandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine gelen adaylar, hem akademik eğitimlerini sürdürüp hem de hafızlık icazeti alabilmelerine imkan sağlayan projeye dahil olabilmek için ter döktü.

Sınav, alınan geniş güvenlik ve organizasyon tedbirleri sayesinde sorunsuz bir şekilde tamamlanırken, öğrenci velileri de çocuklarını yalnız bırakmadı. Sınav süresince okul bahçelerinde ve çevresinde bekleyen ailelerin yoğunluğu dikkat çekti.

Adayların merakla beklediği sınav sonuçları ise 15 Nisan'da açıklanacak. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
