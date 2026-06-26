Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, karnelerini alarak yaz tatiline girdi.

8 Eylül 2025 tarihinde başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılı bugün sona erdi. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki öğrenciler, karnelerini alarak yaz tatiline girdi. Öğrenciler, yaz tatilinde yoğun ve tempolu bir eğitim yılının ardından dinlenme ve gezme fırsatı bulacak. Milli Eğitim Bakanlığının çalışma takvimine göre ise öğretmenlerin mesleki çalışmaları 1 Eylül 2026'da başlayacak. 2026-2027 eğitim öğretim yılında okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik uyum eğitimleri de 7-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu vesileyle okullarda ilk ders zili 14 Eylül'de çalacak.

Öğretmenler, tatil sürecinde öğrencilerinden bol bol dinlenmelerini, ancak kitap okumayı ve ders çalışmayı da eksik etmemelerini istedi. Ankara'da bulunan Canan Özbağı Hürriyet İlkokulu'ndaki öğrenciler de karnelerini ve hediyelerini alarak yaz tatiline girmenin mutluluğunu yaşadı.

LGS 10 Temmuz'da, YKS ise 22 Temmuz'da açıklanacak

Öte yandan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 10 Temmuz'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak. Karnesini alarak yaz tatiline giren 1-D sınıfı öğrencisi Ada Akyol, "Yaz okuluna gideceğim. Didim ve Burdur'a gideceğim. Okumayı, yazmayı, çıkartmayı öğrendim. Arkadaşlarımla çok güzel vakit geçiriyorum. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum" dedi.

Okulda arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiğini belirten İbrahim Mert Aydın ise, "Arkadaşlarımla çok güzel vakit geçirdim. Öğretmenim bana her şeyi öğretti. Yazın tatilde babamla gezmeye gideceğiz. Denizi olan bir kampa gideceğim. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum" diye konuştu.

Yaz tatilinde yurt dışına tatile gideceğini ifade eden Miray Yüksel, "Yaz tatilinde Mısır'a gideceğiz. Mısır'daki müzeleri gezeceğiz. Arkadaşlarımla oyun oynadık, resimler çizdik, hayat bilgisi ve matematik çalıştık. Büyüyünce çocuk doktoru olmak istiyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı