15 farklı ülkeden gelen öğrenciler, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandı

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen "Maziden Atiye" programı kapsamında düzenlenen 31. Dönem Eğitim ve Gezi Kampı çerçevesinde 15 farklı ülkeden gelen uluslararası öğrenciler, Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandı.

Kamp programı kapsamında öğrenciler; kültürel geziler, eğitim faaliyetleri ve çeşitli sosyal etkinlikler aracılığıyla Türkiye'nin köklü medeniyet mirasını yakından tanıma fırsatı bulurken, farklı kültürlerden gelen katılımcılar arasında güçlü bir etkileşim ortamı oluşturuldu. Düzenlenen program boyunca öğrencilerin Türkiye'nin tarihi, kültürel ve akademik birikimine yönelik ilgileri dikkat çekti.

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde öğrencilerle yakından ilgilenen Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, uluslararası öğrencilerle sohbet ederek onların eğitim süreçleri, Türkiye'ye dair gözlemleri ve gelecek hedefleri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada öğrenciler, Bitlis Eren Üniversitesi'nin akademik imkanları, şehir yaşamı, sosyal faaliyetler ve uluslararası öğrencilere sunulan destekler hakkında çeşitli sorular yöneltti. Rektör Elmastaş ise öğrencilerin sorularını tek tek yanıtlayarak üniversitenin uluslararasılaşma vizyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, farklı ülkelerden gelen öğrencilerin Türkiye'nin kültürel zenginliğini yerinde tanımalarının son derece kıymetli olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hayata geçirilen 'Maziden Atiye' programı, gençlerimizin medeniyet değerlerimizi yakından tanımaları açısından çok önemli bir projedir. Bugün burada 15 farklı ülkeden öğrencilerimizi Ahlat gibi tarih ve medeniyet açısından son derece önemli bir merkezde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bitlis Eren Üniversitesi olarak uluslararası öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanında kültürel ve sosyal anlamda da güçlü bir aidiyet duygusu kazanmalarını önemsiyoruz. Farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerimizin aynı çatı altında buluşması, kültürlerarası diyaloğun gelişmesine de önemli katkılar sunmaktadır" dedi.

Program, öğrencilerle gerçekleştirilen hatıra fotoğrafı çekimi ardından sona erdi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı